Військові мають право на вихідну допомогу: за яких обставин
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Це передбачено законом
Військові під час воєнного стану в Україні можуть звільнитись зі служби і їм нарахують певні виплати. Одна з таких відбудеться одноразово і її називають вихідною.
Як пояснив юрист, керівник практики військового права Іван Колганов, грошова допомога виплачується при звільненні з військової служби. Вона є серед соціальних гарантій.
"Варто звернути увагу на Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а саме – його статтю 15. У цій статті дуже детально розписано те, яка конкретно матеріальна допомога передбачена в яких випадках. Приміром, 50% від місячного забезпечення за кожний рік служби передбачено у випадках, коли військовий звільняється за станом здоров’я або за власним бажанням під час воєнного стану, коли йдеться про іноземців та осіб без громадянства", – пояснив він.
Окрім того, ж також і інші підстави для нарахування допомоги:
- військовий уклав контракт до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та відслужив не менше 24 місяців.
- військовий проходить службу за контрактом, дія якого була продовжена понад встановлений строк на час дії особливого періоду, і при цьому він прослужив не менше 18 місяців.
Також деяким військовим передбачена така виплата, як йшлося вище, за наявності вислуги від 10 років, якщо вони звільняються:
- за віком;
- у зв’язку з закінченням строку контракту;
- у зв’язку з систематичним невиконанням умов, зазначених у контракті, з боку командування;
- за угодою сторін;
- у зв’язку з відкликанням мандата, котрий дає право здійснювати капеланську діяльність.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зарплати у бійців в Україні з 1 квітня.