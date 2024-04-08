Військові мають право на вихідну допомогу: за яких обставин

Це передбачено законом

Військові під час воєнного стану в Україні можуть звільнитись зі служби і їм нарахують певні виплати. Одна з таких відбудеться одноразово і її називають вихідною.

Як пояснив юрист, керівник практики військового права Іван Колганов, грошова допомога виплачується при звільненні з військової служби. Вона є серед соціальних гарантій.

"Варто звернути увагу на Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а саме – його статтю 15. У цій статті дуже детально розписано те, яка конкретно матеріальна допомога передбачена в яких випадках. Приміром, 50% від місячного забезпечення за кожний рік служби передбачено у випадках, коли військовий звільняється за станом здоров’я або за власним бажанням під час воєнного стану, коли йдеться про іноземців та осіб без громадянства", – пояснив він.

Окрім того, ж також і інші підстави для нарахування допомоги:

військовий уклав контракт до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та відслужив не менше 24 місяців.

військовий проходить службу за контрактом, дія якого була продовжена понад встановлений строк на час дії особливого періоду, і при цьому він прослужив не менше 18 місяців.

Також деяким військовим передбачена така виплата, як йшлося вище, за наявності вислуги від 10 років, якщо вони звільняються:

за віком;

у зв’язку з закінченням строку контракту;

у зв’язку з систематичним невиконанням умов, зазначених у контракті, з боку командування;

за угодою сторін;

у зв’язку з відкликанням мандата, котрий дає право здійснювати капеланську діяльність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зарплати у бійців в Україні з 1 квітня.