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Військові мають право на вихідну допомогу: за яких обставин

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Військова техніка Новина оновлена 08 квітня 2024, 13:48
Військова техніка. Фото Генштаб ЗСУ

Це передбачено законом

Військові під час воєнного стану в Україні можуть звільнитись зі служби і їм нарахують певні виплати. Одна з таких відбудеться одноразово і її називають вихідною.

Як пояснив юрист, керівник практики військового права Іван Колганов, грошова допомога виплачується при звільненні з військової служби. Вона є серед соціальних гарантій.

"Варто звернути увагу на Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а саме – його статтю 15. У цій статті дуже детально розписано те, яка конкретно матеріальна допомога передбачена в яких випадках. Приміром, 50% від місячного забезпечення за кожний рік служби передбачено у випадках, коли військовий звільняється за станом здоров’я або за власним бажанням під час воєнного стану, коли йдеться про іноземців та осіб без громадянства", – пояснив він.

Окрім того, ж також і інші підстави для нарахування допомоги:

  • військовий уклав контракт до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та відслужив не менше 24 місяців.
  • військовий проходить службу за контрактом, дія якого була продовжена понад встановлений строк на час дії особливого періоду, і при цьому він прослужив не менше 18 місяців.

Також деяким військовим передбачена така виплата, як йшлося вище, за наявності вислуги від 10 років, якщо вони звільняються:

  • за віком;
  • у зв’язку з закінченням строку контракту;
  • у зв’язку з систематичним невиконанням умов, зазначених у контракті, з боку командування;
  • за угодою сторін;
  • у зв’язку з відкликанням мандата, котрий дає право здійснювати капеланську діяльність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зарплати у бійців в Україні з 1 квітня.

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#Звільнення #Виплати #Виплати військовим