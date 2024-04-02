Чотирикратна виплата під час лікування для бійців: які документи потрібні

Нарахування не передбачає в собі виплати бойових

Військові під час служби можуть отримати поранення й у разі перебування на лікуванні отримають чотирикратне нарахування.

Для здійснення виплати військовому треба надати певні документи. Про це мовиться в наказі "Про затвердження порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", передає Юрист Андрій Топчій.

Відповідно до наказу, розмір допомоги залежатиме від останньої посади військової служби та нараховуватиметься до чотирьох місяців у зв’язку з хворобою, лікуванням в лікарняних закладах або відпусткою для лікування.

Військовому треба надати наступні офіційні папірці:

Висновок лікарняного закладу (військово-лікарської комісії);

Рішення командира військової частини про продовження перебування в лікарняних закладах та відповідно до вимог чинного законодавства.

Юрист наголосив на тому, що протягом 4 місяців бійцям нараховуватимуться базові виплати, але це не стосується надбавок — 30, 50 чи 100 тисяч гривень за перебування на передовій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким військовим передбачені виплати на реабілітацію.