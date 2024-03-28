Виплата виросла з 3 до 30 тис грн: де військові отримуватимуть збільшену підтримку

Це передбачено в одному місті

Членам Добровольчого формування територіальної громади в Черкасах замість щомісячних 3 тисяч гривень нараховуватимуть кожного року виплату в розмірі 30 тисяч гривень.

За таке рішення проголосувало 27 депутатів Черкаської міської ради під час сесії. Про це повідомили на сайті "Центр Черкаських медіа".

Тому, замість щомісячних виплат у розмірі 3 тисяч гривень, учасники ДФТГ у Черкасах отримують щорічну підтримку у розмірі 30 тисяч гривень. Ці зміни до програми підтримки добровільного навчання парламентарі внесли 28 березня 2024 року.

Варто нагадати, що у Черкаській міській раді жителям, які є захисниками державного суверенітету та незалежності України й членам їх сімей, передбачена програма соціальної підтримки. Вона складається зі шести різних виплат та трьох фізичних допомог — поховання, безоплатне лікування та соціальний супровід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зарплати, виплати, винагороди та премії передбачені військовим в Україні у квітні.