Выплата выросла с 3 до 30 тыс грн: где военные будут получать увеличенную поддержку

Это предусмотрено в одном городе

Членам Добровольческого формирования территориального общества в Черкассах вместо ежемесячных 3 тысяч гривен будут начисляться каждый год выплату в размере 30 тысяч гривен.

За такое решение проголосовали 27 депутатов Черкасского городского совета на сессии. Об этом сообщили на сайте "Центр Черкасских медиа".

Поэтому вместо ежемесячных выплат в размере 3 тысяч гривен участники ГФТГ в Черкассах получают ежегодную поддержку в размере 30 тысяч гривен. Эти изменения в программу поддержки добровольной учебы парламентарии внесли 28 марта 2024 года.

Следует напомнить, что в Черкасском городском совете жителям, являющимся защитниками государственного суверенитета и независимости Украины и членам их семей, предусмотрена программа социальной поддержки. Она состоит из шести различных выплат и трех физических помощей – захоронение, бесплатное лечение и социальное сопровождение.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие зарплаты, выплаты, вознаграждения и премии предусмотрены военным в Украине в апреле.