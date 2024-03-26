Выплаты 30, 50 и 100 тыс грн для бойцов: кто получит деньги с 1 апреля

Есть определенные обстоятельства для начисления

Зарплата военных в Украине состоит из двух частей, одна из которых выплачивается как дополнительное вознаграждение на период военного положения – 30, 50 или 100 тысяч гривен.

Согласно закону о госбюджете Украины на 2024 году, как сообщило издание "Экономическая правда", на выплаты бойцам было выделено 751,3 миллиарда гривен. Для поддержки ветеранов было заложено 14 миллиардов гривен.

Из чего состоят выплаты военнослужащих

Зарплата бойцов в Украине делится на:

денежное обеспечение;

дополнительное вознаграждение на период военного положения "боевые" (30, 50 и 100 тысяч гривен).

В то же время денежное обеспечение также состоит из двух частей:

должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет;

надбавки за особенности прохождения службы, режим секретности, научные или спортивные звания и т.д.

Кому предусмотрено начисление "боевых"

Кто может получить дополнительные 30 000 грн.

военнослужащие (ВСУ, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтранспорта), выполняющие боевые задания для обороны Украины, защиты населения и интересов государства;

лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских;

военнослужащие в должностях руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных центрах и подразделениях (могут получать от 15 до 30 тыс. грн. доплаты в зависимости от квалификации).

Дополнительные выплаты в размере до 50 тысяч грн могут получать:

военнослужащие, которые на расстоянии осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии столкновения и выполняют боевые задания на расстоянии первого эшелона обороны или наступления.

Денежное вознаграждение в 100 тысяч грн могут получить:

военнослужащие, служащие ГСЧС и полиции, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, обеспечивают осуществление мер по нацбезопасности и обороне в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях;

лица рядового и начальствующего состава территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, которые привлекаются Главнокомандующим ВСУ для непосредственного участия в боевых действиях или осуществления мер по нацбезопасности и обороны в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях.

Кроме того, дополнительное вознаграждение 100 тысяч гривен выплачивают:

лицам, которые получили ранения, связаны с защитой Украины и находятся на стационарном лечении (в частности, за границей).

лицам, захваченные в плен (кроме добровольно сдавшихся в плен) или являющиеся заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие (в случае, когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения);

погибшим в результате полученного после введения военного состояния ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая ежемесячная премия предусмотрена для военных.