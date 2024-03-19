Единоразовая выплата в размере 5 тыс грн: в каком городе семьям военным начислят помощь

Надо собрать 7 документов

В Украине военным предусмотрена единовременная денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов. Одна из таких будет насчитываться в Миргородском городском территориальном обществе.

Как сообщили на сайте общества, сумма такой выплаты составляет 5 тысяч гривен. Она осуществится за счет бюджета ГТО.

Документы, необходимые для оформления выплаты

заявление Защитника/Защитницы Украины или члена его семьи;

копия страниц паспорта заявителя, удостоверяющих личность и место регистрации (ID-карты и выписки из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства);

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налога заявителя (или, в случае отказа от ИНН, копия страницы паспорта, где есть отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта);

акт подтверждения фактического места жительства заявителя (при необходимости);

копия документа, подтверждающего непосредственное привлечение лица к выполнению задач антитеррористической операции или осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях в районах ее проведения, мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности население и интересы государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины с 24 февраля 2022 года;

копии документов, подтверждающих родственные отношения (в случае обращения членов семьи Защитника/Защитницы Украины);

акт обследования материально-бытовых условий проживания Защитника/Защитницы Украины или членов его семьи.

Следует заметить, что при предоставлении копии документов лицам нужно показать их оригиналы для подтверждения копий.

Куда следует обратиться

Заявителям необходимо предоставить все документы в отдел "Центр предоставления административных услуг" по адресу: ул. Гоголя, 171/1, г. Миргород.

В сельских населенных пунктах заявление вместе с пакетом документов подается администраторам отдела "Центр предоставления административных услуг", удаленные рабочие места которых находятся в селах Миргородской городской территориальной громады.

Если у вас возникнут вопросы, проконсультироваться можно по телефонам: 0535552091 и 0535554490.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что детям до 15 лет начислят помощь, если один из ее родителей является военным.