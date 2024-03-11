Выплата ко Дню защитников: какой город насчитает бойцам 3 тысячи гривен

Выплата будет производиться до 1 октября

Украинцы, проживающие в Черкассах и являющиеся пострадавшими участниками Революции достоинства, получат 3 тысячи гривен ко Дню защитников. Такое решение было утверждено во время заседания исполнительного комитета.

Начисление должно производиться всем лицам, относящимся к этой категории, до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Черкасского городского совета.

"Утвердили выплаты ко Дню защитников и защитниц Украины пострадавшим участникам Революции Достоинства. Теперь, как и участники обороны Украины в связи с военной агрессией РФ, они до 1 октября будут получать по 3 тысячи гривен", — говорится на официальном портале городского совета.

Следует обратить внимание, что вместе с этой выплатой военные и их семьи имеют право на другие 5 выплат. В частности, им насчитают:

единовременную денежную помощь на оздоровление раненых участников русско-украинской войны;

помощь до 10 000 грн в случае тяжелого ранения;

единовременную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов защитникам государственного суверенитета и независимости Украины;

ежегодную (в условиях военного положения) денежную помощь в размере 10 тыс. грн членам добровольческого формирования Черкасской территориальной общины;

единовременную денежную компенсацию за самостоятельно приобретенные автомобили участникам войны с инвалидностью, которые пользуются колесными креслами, но не более 310 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором производится выплата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой город произведет выплату 10 или 20 тысяч гривен для пострадавших из-за войны бойцов.