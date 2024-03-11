Виплата до Дня захисників: яке місто нарахує бійцям 3 тисячі гривень

Виплата здійснюватиметься до 1 жовтня

Українці, які проживають у Черкасах і є постраждалими учасниками Революції гідності, отримають 3 тисячі гривень до Дня захисників. Таке рішення затвердили під час засідання виконавчого комітету.

Нарахування має здійснитись всім особам, які належать до цієї категорії, до 1 жовтня. Про це повідомили в пресслужбі Черкаської міської ради.

"Затвердили виплати до Дня захисників і захисниць України постраждалим учасникам Революції Гідності. Тепер, як і учасники оборони України у зв’язку з військовою агресією рф, вони до 1 жовтня отримуватимуть по 3 тисячі гривень", — мовиться на офіційному порталі міської ради.

Варто звернути увагу, що разом з цією виплатою, військові та їх родини мають право на інші 5 виплат. Зокрема, їм нарахують:

одноразову грошову допомогу на оздоровлення поранених учасників російсько-української війни;

допомогу до 10 000 грн у випадку тяжкого поранення;

одноразову матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань захисникам державного суверенітету та незалежності України;

щорічну (в умовах воєнного стану) грошову допомогу в розмірі 10 тис. грн членам добровольчого формування Черкаської територіальної громади;

одноразову грошову компенсацію за самостійно придбані автомобілі учасникам війни з інвалідністю, які користуються кріслами колісними, але не більше 310 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня року, в якому здійснюється виплата.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке місто здійснить виплату 10 або 20 тисяч гривень для бійців, що постраждали через війну.