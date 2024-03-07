Одноразова виплата за легке поранення: яку суму отримають військові

Розмір відрізняється

Після поранення держава нараховує грошові допомоги для військових, незалежно від ступеня тяжкості. Це передбачено постановою Кабміну.

Як мовиться у постанові "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", передає сайт Bahmut.in.ua, військовослужбовець отримає виплату, розмір якої коливатиметься від 100 до 355 тисяч гривень. Усе залежатиме від ступеня важкості поранення.

Військовий розраховує на одноразову виплату 355 тисяч гривень (50 мінімальний заробітних плат), якщо він отримає легке поранення. Мінімальна зарплата в Україні у 2024 році складає 7100 гривень.

Якщо боєць отримав важке поранення у ході бойового завдання, то йому кожного місяця здійснюватимуть виплату 100 тисяч гривень на лікування та також грошове забезпечення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українському військовому отримати гроші, які передбачені йому через поранення при захисті Батьківщини. Процес нарахування коштів може триватиме цілий рік.