Травма і полон: волонтер пояснила, як бійцю домогтися виплат за поранення при захисті Батьківщини

Процес може тривати цілий рік

Через поранення бійці ЗСУ на передовій можуть потрапити у полон ворога. Повернувшись додому, захісник може довести причинно-наслідковий зв'язок між пораненням і захистом Батьківщини.

Про те, наскількі реально це реально і як це зробити, розповіла відома полтавська адвокатка і волонтерка Світлана Ярошенко. Подробиці вона озвучила в інтерв’ю "Телеграфу".

"Це непросто. Почати треба з рапорту у свою частину з проханням до командування провести службове розслідування, вказавши прізвища побратимів, які можуть підтвердити, за яких обставин було отримано його поранення (добре, якщо побратими живі та на зв’язку), додати свої пояснення та медичну документацію.", — каже адвокат.

Світлана Ярошенко каже, що у більшості випадків це вдається підтверджувати.

Хоча й з великими потугами. Процес може тривати цілий рік, якщо це критичний випадок.

"Якось я змушена була навіть звертатися до відповідного оперативного командування, відправляти звернення до уповноваженого з прав людини, аби військова частина виконала свої обов’язки щодо проведення службового розслідування. На жаль, не всі реагують оперативно, а хтось повністю ігнорує запити.", — додала вона.

За словами правозахісниці, у будь-якому разі пов’язати поранення із захистом Батьківщини вкрай важливо. Бо це фінансовий і соціальний захист військового у майбутньому.

Більше на цю тему читайте в єксклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Скажіть шахраю про родимку бійця, якої нема": поради адвоката на всі випадки життя і смерті військовослужбовця".

Раніше "Телеграф" повідомив, що окупанти розстріляли українських військових, які здалися в полон біля Бахмута.