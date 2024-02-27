Травма и плен: волонтер объяснила, как бойцу добиться выплат за ранения при защите Родины

Процесс может длиться целый год

Из-за ранения бойцы ВСУ на передовой могут попасть в плен врага. Вернувшись домой, защитник может доказать причинно-следственную связь между ранением и защитой Родины.

О том, насколько реально это и как это сделать, рассказала известная полтавская адвокат и волонтер Светлана Ярошенко. Подробности она озвучила в интервью "Телеграфу".

"Это непросто. Начать нужно с рапорта в свою часть с просьбой к командованию провести служебное расследование, указав фамилии побратимов, которые могут подтвердить, при каких обстоятельствах было получено его ранение (хорошо, если собратья живы и на связи), добавить свои объяснения" и медицинскую документацию.", – говорит адвокат.

Светлана Ярошенко говорит, что в большинстве случаев это удается подтверждать. Хотя и с большими потугами. Процесс может длиться целый год, если это критический случай.

"Однажды я вынуждена была даже обращаться к соответствующему оперативному командованию, отправлять обращение к уполномоченному по правам человека, чтобы воинская часть выполнила свои обязанности по проведению служебного расследования. К сожалению, не все реагируют оперативно, а кто-то полностью игнорирует запросы.", – добавила она.

По словам правозащитницы, в любом случае увязать ранения с защитой Родины крайне важно. Потому что это финансовая и социальная защита военного в будущем.

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