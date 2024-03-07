Единоразовая выплата за легкое ранение: какую сумму получат военные

Размер отличается

После ранения государство начисляет денежные помощи для военных, независимо от степени тяжести. Это предусмотрено постановлением Кабмина.

Как говорится в постановлении "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", передает сайт Bahmut.in.ua, военнослужащий получит выплату, размер которой будет колебаться от 100 до 355 тысяч гривен. Все будет зависеть от степени тяжести ранения.

Военный рассчитывает на одноразовую выплату 355 тысяч гривен (50 минимальных заработных плат), если он получит легкое ранение. Минимальная зарплата в Украине в 2024 году составляет 7100 гривен.

Если боец получил тяжелое ранение в ходе боевого задания, ему каждый месяц будут осуществлять выплату 100 тысяч гривен на лечение и также денежное обеспечение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинскому военному получить деньги, предусмотренные ему из-за ранений при защите Родины. Процесс начисления средств может продлиться круглый год.