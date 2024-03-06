Від 24 224 гривень за підписання контракту: як військовим отримати виплату

Таке нарахування здійсниться для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, а також бійцям офіцерського складу

В Україні військовим за підписання контракту нарахують одноразову грошову допомогу. Її розмір коливається від 24 224 до 30 280 гривень.

Сума такої виплати залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Про це мовиться на сайті Armyinform.

Хто отримає гроші за підписання контракту

особи рядового складу — 8 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року (3028,00 грн) — 24 224 грн;

грн; особи сержантського і старшинського складу — 9 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 27 252 грн;

грн; особи офіцерського складу — 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 30 280 грн.

Така виплата передбачена для бійців:

яких призначають на посади рядового складу строком на 3 роки;

яких призначають на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;

яких призначають на посади офіцерського складу — 1 рік і більше;

які підписали контракт строком на 5 років і більше, з-поміж військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.

Список осіб, які точно її не отримають

особи рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший — на посаду сержантського та старшинського складу;

особи сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу.

особи офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.

особи, які продовжили військову службу за новим контрактом;

особи, яких повторно прийняли на військову службу за контрактом, які звільнені із військової служби за контрактом;

особи, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України, що звільнені з військової служби за контрактом, з інших військових формувань, а також зі служби в правоохоронних органах.

Як отримати гроші

Згідно з даними, щоб отримати допомогу, бійцю необхідно написати рапорт на ім'я командира.

"Виплата здійснюється після набрання чинності першого контракту, призначення на посаду і вступу до виконання обов’язків за посадою на підставі наказу командира", — пояснюється на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які чотири виплати може отримати родина бійця у разі його смерті.