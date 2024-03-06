От 24 224 гривен за подписание контракта: как военным получить выплату

Такое начисление производится для лиц рядового, сержантского и старшинского состава, а также бойцам офицерского состава

В Украине военным за подписание контракта начислят единовременную денежную помощь. Ее размер колеблется от 24 224 до 30 280 гривен.

Сумма такой выплаты зависит от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Об этом говорится на сайте Armyinform.

Кто получит деньги за подписание контракта

лица рядового состава – 8 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (3028,00 грн) – 24 224 грн;

грн; лица сержантского и старшинского состава – 9 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года – 27 252 грн;

грн; лица офицерского состава – 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года – 30 280 грн.

Такая выплата предусмотрена для бойцов:

которых назначают на должности рядового состава сроком 3 года;

которых назначают на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и больше;

которых назначают на должности офицерского состава – 1 год и более;

подписавших контракт сроком на 5 лет и более, среди военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений заведений высшего образования (подготовка которых осуществляется по государственному заказу), за условия вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

Список лиц, которые точно ее не получат

лица рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой – на должность сержантского и старшинского состава;

лица сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава.

лица офицерского состава, которые при прохождении кадровой службы подпишут контракт.

лица, продлившие военную службу по новому контракту;

лица, повторно принятые на военную службу по контракту, уволенные с военной службы по контракту;

лица, подписавшие контракт для прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины, уволенные с военной службы по контракту, из других военных формирований, а также со службы в правоохранительных органах.

Как получить деньги

Согласно сведениям, чтобы получить помощь, бойцу необходимо написать рапорт на имя командира.

"Выплата производится после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира", — поясняется на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие четыре выплаты может получить семья бойца в случае его смерти.