Детям военных начислят помощь: какие есть выплаты и от чего зависит их размер

Есть определенные условия

Семья, где погибший или без вести пропавший военный, имеет право на финансовые выплаты. Размер выплаты составляет от 6100 гривен.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, 12 марта было принято решение о введении выплат для детей до 15 лет, чьи родители погибли во время служебного долга. Размер выплаты зависит от количества детей в семье.

Согласно внесенным изменениям в постановление "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц", детям защитников, не входивших в состав добровольческих формирований территориальных общин и погибших, умерших от ранений или пропавших без вести во время военных действий, выделят регулярную адресную помощь.

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" дети в возрасте от 1 до 15 лет смогут получить:

от 7 800 грн – на одного ребенка,

от 6 100 гривен – на каждого ребенка, если в семье двое или больше детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как семье военного с инвалидностью получить выплаты в размере более 2 миллионов гривен.