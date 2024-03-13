Дітям військових нарахують допомогу: які є виплати та від чого залежить їх розмір

Є певні умови

Сім'я, де є загиблий або безвісти зниклий військовий, має право на фінансові виплати. Розмір виплати складає від 6 100 гривень.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, 12 березня було ухвалено рішення про запровадження виплати для дітей до 15 років, чиї батьки загинули під час службового обов'язку. Розмір виплати залежить від кількості дітей в сім'ї.

Згідно з унесеними змінами до постанови "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб", дітям захисників, які не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад і які загинули, померли від поранень або пропали безвісти під час воєнних дій, виділять регулярну адресну допомогу.

Відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" діти віком від 1 до 15 років зможуть отримати:

від 7 800 грн – на одну дитину,

від 6 100 гривень – на кожну дитину, якщо в сім’ї двоє або більше дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як родині військового з інвалідністю отримати виплати в розмірі понад 2 мільйонів гривень.