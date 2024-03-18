Помощь будет поступать ежегодно: по каким основаниям военные получат выплату

Это предусмотрено решением Министра обороны

Военным и ветеранам в Украине будет осуществлена денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Как говорится в решении Министра обороны Украины, ее будут начислять, если есть одно из шести оснований. Сумма помощи будет составлять размер месячного денежного обеспечения бойца.

Кто получит такую выплату

Материальная помощь по решению социально-бытовых вопросов выплачивается военнослужащим в случае:

смерти военнослужащего, его супруги (супруга), детей и родителей военнослужащего;

ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного при выполнении задач во время военного положения;

наличия у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно: онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия), заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С;

непрерывного пребывания на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, связанными с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;

семье военного, если они захвачены в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно) или они стали заложниками, а также интернированными в нейтральные государства или признаны безвестно отсутствующими.

Какой размер начисления

Все военнослужащие, кроме бойцов срочной службы, имеют право на получение раз в год материальной помощи для решения социально-бытовых и семейных проблем в размере, не превышающем месячное денежное обеспечение. Помощь выплачивается в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие надбавки, доплаты и вознаграждения входят в состав денежного довольствия.