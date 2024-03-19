Одноразова виплата в розмірі 5 тис грн: в якому місті сім'ям військовим нарахують допомогу

Треба зібрати 7 документів

В Україні військовим передбачена одноразова грошова допомога для розв'язання соціально-побутових питань. Одна з таких нараховуватиметься у Миргородській міській територіальній громаді.

Як повідомили на сайті громади, сума такої виплати складає 5 тисяч гривень. Вона здійсниться коштом бюджету МТГ.

Документи, які потрібні для оформлення виплати

заява Захисника / Захисниці України або члена його сім’ї;

копія сторінок паспорта заявника, що засвідчують особу та місце реєстрації (ID-картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку заявника (або, у разі відмови від ІПН, копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

акт підтвердження фактичного місця проживання заявника (за потребою);

копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року;

копії документів, що підтверджують родинні стосунки (у разі звернення членів сім’ї Захисника / Захисниці України);

акт обстеження матеріально-побутових умов проживання Захисника / Захисниці України або членів його/її сім’ї.

Варто зауважити, що під час надання копії документів особам треба показати їх оригінали для підтвердження копій.

Куди треба звернутись

Заявникам необхідно подати усі документи до відділу "Центр надання адміністративних послуг" за адресою: вул. Гоголя, 171/1, м. Миргород.

У сільських населених пунктах заява разом з пакетом документів подається адміністраторам відділу "Центр надання адміністративних послуг", віддалені робочі місця яких знаходяться в селах Миргородської міської територіальної громади.

Якщо у вас виникнуть запитання, то проконсультуватись можна за телефонами: 0535552091 та 0535554490.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дітям до 15 років нарахують допомогу, якщо один з її батьків є військовим.