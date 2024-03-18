Допомога надходитиме щороку: за яких підстав військові отримають виплату

Це передбачено рішенням Міністра оборони

Військовим та ветеранам в Україні здійснять грошову допомогу для розв'язання соціально-побутових питань.

Як мовиться в рішенні Міністра оборони України, її будуть нараховувати, якщо є одна зі шести підстав. Сума допомоги складатиме розмір місячного грошового забезпечення бійця.

Хто отримає таку виплату

Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань виплачується військовослужбовцям у разі:

смерті військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця;

поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця, пов’язаного із захистом Батьківщини, отриманого при виконанні завдань під час воєнного стану;

наявності у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини;

порушення стану здоров’я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії), а саме: онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хімієтерапія), захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С;

безперервного перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, які пов’язані із захистом Батьківщини (понад 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів;

родині військового, якщо їх захоплено в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи вони стали заручниками, а також інтернованими в нейтральні держави або визнані безвісно відсутніми.

Який розмір нарахування

Усі військовослужбовці, крім бійців строкової служби, мають право на отримання раз на рік матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових та сімейних проблем у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення. Допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які надбавки, доплати та винагороди входять до складу грошового забезпечення.