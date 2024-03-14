50% знижки для учасників війни та їх родин: на що діятиме така пільга
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У сім'ю бійця входять 6 осіб
Українські військові, які є учасниками війни, отримають пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
Як повідомили на сайті Бухгалтерія, соціальна пільга буде діяти для сім'ї пільговика, чий середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 4 240 гривень. Вона надається у розмірі 50% знижки на придбання пічного палива та скрапленого газу.
Хто з членів належить до родини пільговика
- дружина (чоловік);
- їхні неповнолітні діти (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
- особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка місцева громада нарахує виплату на оплату житлово-комунальних послуг.