50% знижки для учасників війни та їх родин: на що діятиме така пільга

У сім'ю бійця входять 6 осіб

Українські військові, які є учасниками війни, отримають пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Як повідомили на сайті Бухгалтерія, соціальна пільга буде діяти для сім'ї пільговика, чий середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 4 240 гривень. Вона надається у розмірі 50% знижки на придбання пічного палива та скрапленого газу.

Хто з членів належить до родини пільговика

дружина (чоловік);

їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка місцева громада нарахує виплату на оплату житлово-комунальних послуг.