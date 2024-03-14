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50% скидки для участников войны и их семей: на что будет действовать такая льгота

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военные Новость обновлена 14 марта 2024, 14:09
Военные. Фото УНИАН

В семью бойца входят 6 человек

Украинские военные, участвующие в войне, получат льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Как сообщили на сайте Бухгалтерия, социальная льгота будет действовать для семьи льготника, чей среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 4240 гривен. Она предоставляется в размере 50% скидки на покупку печного топлива и сжиженного газа.

Кто из членов принадлежит к семье льготника

  • жена (супруг);
  • их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
  • холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
  • лицо, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке;
  • нетрудоспособные родители;
  • лицо, находящееся на попечении или попечительстве гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое местное общество начислит выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Теги:
#Льготы #Выплаты #Коммунальные услуги #Твердое топливо #Жидкое топливо #Льгота #Выплаты военным