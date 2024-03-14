50% скидки для участников войны и их семей: на что будет действовать такая льгота

В семью бойца входят 6 человек

Украинские военные, участвующие в войне, получат льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Как сообщили на сайте Бухгалтерия, социальная льгота будет действовать для семьи льготника, чей среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 4240 гривен. Она предоставляется в размере 50% скидки на покупку печного топлива и сжиженного газа.

Кто из членов принадлежит к семье льготника

жена (супруг);

их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, находящееся на попечении или попечительстве гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое местное общество начислит выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг.