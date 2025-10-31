Прилет в Сумах и российские обстрелы Запорожья и Днепра. Хронология войны — день 1346

31 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 31 октября. На 1346-й день войны российские оккупанты не прекращают атаковать украинские города, в частности критическую инфраструктуру энергетического и газового сектора. Между тем, ситуация у Покровска остается напряженной, хотя Владимир Путин и предложил так называемое перемирие на несколько часов, чтобы допустить журналистов в якобы оккупированный город.

Как проходит 1346-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 31 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Суммы под массированной атакой дронов, попадания по инфраструктуре, ранены, — ОВА. Также россияне попали по многоэтажке.

Суммы при обстреле

Многоэтажка в Сумах

В Запорожье раздались звуки взрывов, — "Суспильне". Ранее глава ОВА Иван Федоров сообщал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожской области и г. Запорожье.

Также взрыв слышали в Днепре. Предварительно, по городу мог попасть КАБ.

