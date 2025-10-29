Обострение ситуации у Покровска и атака дронов на Москву. Хронология войны - день 1344

29 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре среда, 29 октября 2025 года. Мониторинговые каналы сообщают, что в небе над РФ зафиксировано около 130 БпЛА, многие из которых летит на Московскую область. Президент США Дональд Трамп готов вводить новые жесткие санкции против России, чтобы оказывать давление на Владимира Путина в переговорах о прекращении российско-украинской войны, заявил Bloomberg посол США в НАТО Мэтью Витакер. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на фронте произошло 135 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях.

Как проходит 1344-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 29 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:05 Россияне пытаются закрепиться в окрестностях Мирнограда возле Покровска Донецкой области. В настоящее время продолжаются уличные бои. Силы Обороны делают все возможное – уничтожают технику и десант, но фактор ухудшения погодных условий делает свое, констатируют на канале DeepState.

Мирноград Донецкой области

В поселке Новоспасское Ульяновской области РФ возник пожар на нефтебазе "НС-Ойл".

Пожар на нефтебазе

