Россия эвакуирует авиацию с аэродромов под Москвой, а вода из Белгородской дамбы затапливает позиции ВС РФ. Хронология войны — день 1342

27 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре понедельник, 27 октября 2025 года. Много дронов следуют в направлении российской столицы, поэтому проводится срочная эвакуация авиации из баз под Москвой и стратегических бомбардировщиков с аэродрома "Энгельс-2". Вода, которая выходит из Белгородского водохранилища из-за поврежденной дамбы, затапливает позиции 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС России и подразделения 68/69 дивизии и 44-го армейского корпуса у границы с Харьковщиной. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на фронте произошло 110 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском. Константиновском и Александровском направлениях.

Как проходит 1342-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 В России дроны продолжают всячески унижать Московскую область и местную ПВО. Тем временем новая группа российских ударных дронов зафиксирована в Сумской области.

00:04 Между тем, в некоторых регионах Украины объявлена ​​воздушная тревога.

Карта воздушных тревог

Вражеские беспилотники зафиксированы в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

00:00 Россияне "погасили" РЭБами БПЛА прямо в жилые дома в Донецке и обстреляли их собственной ПВО.

