Украина получила больше ракет, а графики отключений смягчились. Хронология войны — день 1340

25 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре суббота, 25 октября 2025 года. 1340-й день войны Украины против российских оккупантов. В Покровске и Купянске очень сложная ситуация, ведутся тяжелые бои. Из хорошиих новостей — Украина получит больше ракет, а отключений станет меньше из-за потепления и ликвидации последствий российских терактов против энергетики.

Как проходит 1340-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 "Неизвестные дроны" или "неизвестные ракеты" якобы ударили по ГЭС в Белгородской области России. В результате ряда ударов электростанция серьезно повреждена. Тем временем Харьков отбивает атаку ударных дронов оккупантов.

