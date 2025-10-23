Атака "шахедов" на Киев и истребители Gripen для Украины. Хронология войны — день 1338

23 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре четверг, 23 октября 2025 года. Владимир Зеленский подписал соглашение о намерениях, позволяющее купить Украине у Швеции до 150 истребителей Gripen. Россияне атакуют столичный регион "Шахедами", летевшими максимально низко. В Киеве были слышны взрывы — враг бьет по энергетическим объектам, жилой и коммунальной инфраструктуре. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на фронте произошло 111 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском и Александровском направлениях.

Как проходит 1338-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях, в том числе детский сад. Также известно о 5 поврежденных автомобилях. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительной информации, в Подольском районе Киева обломки российского БПЛА рухнули на крышу жилого дома. По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.

