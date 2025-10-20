Новые удары РФ по энергетике и атака дронов по Украине. Хронология войны - день 1335

20 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре понедельник, 20 октября 2025 года. Россияне атаковали энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области, в результате чего повреждения очень значительны. Без электроснабжения около 55 тысяч абонентов, сообщают в облэнерго. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на фронте произошло 151 боевое столкновение. Больше всего враг атаковал на Константиновском, Покровском и Александровском направлениях.

Как проходит 1335-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Одесская область была под атакой ударных дронов врага. Также в район Пивденного оккупанты запускали баллистическую ракету. Также реактивными "Шахедами" россияне атаковали Покровское в Днепропетровской области, есть попадания в магазин и многоэтажку.

00:00 В некоторых регионах Украины объявлена ​​тревога.

Карта воздушных тревог

Каналы, мониторящие воздушное пространство, сообщают, что группа вражеских БПЛА летит из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

О новостях и событиях 17 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Россияне атаковали Чугуев, а Зеленский встретился с Трампом. Хронология войны — день 1332

С ситуацией в Украине 18 октября можно ознакомиться в этом материале: Россияне впервые ударили КАБом по Лозовой и готовят массированный обстрел. Хронология войны — день 1333

О том, что происходило 19 октября, читайте в трансляции: