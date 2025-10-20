Нові удари РФ по енергетиці та атака дронів по Україні. Хронологія війни — день 1335

20 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 20 жовтня 2025 року. Росіяни атакували енергетичний об'єкт на території Корюківського району Чернігівської області, внаслідок чого пошкодження дуже значні. Без електропостачання майже 55 тисяч абонентів, повідомляють в обленерго. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на фронті сталося 151 бойове зіткнення. Найбільше ворог атакував на Костянтинівському, Покровському та Олександрівському напрямках.

Як проходить 1335-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Одеська область була під атакою ударних дронів ворога. Також в район Південного окупанти запускали балістичну ракету. Також реактивними "Шахедами" росіяни атакували Покровське в Дніпропетровській області, є влучання в магазин та багатоповерхівку.

00:00 У деяких регіонах України оголошена тривога.

Карта тривог в Україні

Канали, які моніторять повітряний простір, повідомляють, що група ворожих БпЛА летить з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

