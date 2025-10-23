Атака "шахедів" на Київ та винищувачі Gripen для України. Хронологія війни — день 1338

23 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 23 жовтня 2025 року. Володимир Зеленський підписав угоду про наміри, яка дозволяє купити Україні у Швеції до 150 винищувачів Gripen. Росіяни атакують столичний регіон "шахедами", які летіли максимально низько. У Києві було чутно вибухи — ворог бʼє по енергетичним обʼєктам, житловій та комунальній інфраструктурі. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на фронті сталося 111 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському та Олександрівському напрямках.

Як проходить 1338-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Подільському районі зафіксовані пошкодження на пʼяти локаціях, серед яких дитячий садок. Також відомо про 5 пошкоджених автомобілів. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

За попередньою інформацією, у Подільському районі Києва уламки російського БпЛА впали на дах житлового будинку. За іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.

