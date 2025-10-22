Трамп пояснив, чому скасував зустріч з Путіним, а на Україну летять дрони. Хронологія війни — день 1337

22 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 22 жовтня 2025 року. Російські війська почали використовувати для ударів по Україні реактивні КАБи, які наразі становлять загрозу лише для міст, які наближені до фронту, відповідно до Києва вони долетіти не можуть. Тим часом за минулу добу на фронті сталося 151 бойове зіткнення. Найбільше ворог атакував на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Як проходить 1337-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Американський президент Дональд Трамп сказав, що не збирається марно витрачати свій час на зустріч із Володимиром Путіним. Розмова з російським лідером нічого не дасть, заявив глава Білого дому.

Тим часом у деяких регіонах України оголошена тривога.

Карта тривог

Ворожі групи БпЛА помічені на північному заході Харківщини, повідомляють в Повітряних силах ЗСУ. Дрони тримають курс на південь. Також існує загроза застосування балістичного озброєння з півночі в областях, де оголошено повітряну тривогу.

З ситуацією в Україні 21 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Україна уразила Брянський хімзавод, а Трамп передумав зустрічатись з Путіним. Хронологія війни — день 1336

Про новини та події 20 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Блекаут на Чернігівщині та енергетичні домовленості зі Словаччиною. Хронологія війни — день 1335

Про те, що відбувалося 19 жовтня, читайте у трансляції: Загрози Трампа та масований удар по шахті на Дніпропетровщині. Хронологія війни — день 1334