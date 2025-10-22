Рус

Через нічну атаку на Запоріжжя постраждали діти. Деталі, фото та відео руйнувань

Олена Руденко
Новина оновлена 22 жовтня 2025, 08:06
Рятувальники оперативно прибули на місця. Фото Колаж "Телеграф"

Ворог продовжує нічний терор України

В ніч на середу, 22 жовтня, росіяни завдали масованого удару безпілотниками по місту Запоріжжя. Постраждало 13 людей, серед яких двоє дітей.

Що треба знати:

  • Вночі та зранку ворог влаштував масований обстріл, під ударом був Київ, Запоріжжя та інші населені пункти
  • У Запоріжжі пошкоджено 15 житлових багатоповерхівок, виникли пожежі
  • Постраждало 13 жителів, зокрема двоє дітей
Запоріжжя, наслідки атаки РФ
Рятувальники на місці влучань
Людей евакуювали з постраждалого від російського обстрілу будинку у Запоріжжі
Людей евакуювали
Руйнування у одній з квартир через атаку РФ
Руйнування у одній з квартир

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Пошкоджено 15 багатоповерхівок, приватні оселі, нежитлові приміщення в різних районах міста.

У ДСНС уточнили наслідки нічної атаки на Запоріжжя. Виникло кілька пожеж:

  • горіли балкони на четвертому поверсі житлового будинку (100 кв.м);
  • зайнялися чотири балкони у п’ятиповерхівці (60 кв.м);
  • сталося займання покрівлі багатоповерхового будинку, пожежу ліквідовано
Пожежа через атаку РФ у Запоріжжі
Рятувальники гасять пожежу
Займання в одній з квартир через атаку Росії на Запоріжжя
Займання в одній з квартир
Людей вивели з пошкодженого будинку
Людей вивели з пошкодженого будинку

Частина жителів без електропостачання

Через нічну ворожу атаку без електропостачання залишилися майже 2000 людей, поінформував Федоров. Як тільки дозволить безпекова ситуація, розпочнуться роботи з ліквідації наслідків.

Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі та зранку Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та дронами. Виникли пожежі у багатоповерхівках, відомо про двох загиблих людей.

