Через нічну атаку на Запоріжжя постраждали діти. Деталі, фото та відео руйнувань

Ворог продовжує нічний терор України

В ніч на середу, 22 жовтня, росіяни завдали масованого удару безпілотниками по місту Запоріжжя. Постраждало 13 людей, серед яких двоє дітей.

Що треба знати:

Вночі та зранку ворог влаштував масований обстріл, під ударом був Київ, Запоріжжя та інші населені пункти

У Запоріжжі пошкоджено 15 житлових багатоповерхівок, виникли пожежі

Постраждало 13 жителів, зокрема двоє дітей

Рятувальники на місці влучань

Людей евакуювали

Руйнування у одній з квартир

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Пошкоджено 15 багатоповерхівок, приватні оселі, нежитлові приміщення в різних районах міста.

У ДСНС уточнили наслідки нічної атаки на Запоріжжя. Виникло кілька пожеж:

горіли балкони на четвертому поверсі житлового будинку (100 кв.м);

зайнялися чотири балкони у п’ятиповерхівці (60 кв.м);

сталося займання покрівлі багатоповерхового будинку, пожежу ліквідовано

Рятувальники гасять пожежу

Займання в одній з квартир

Людей вивели з пошкодженого будинку

Частина жителів без електропостачання

Через нічну ворожу атаку без електропостачання залишилися майже 2000 людей, поінформував Федоров. Як тільки дозволить безпекова ситуація, розпочнуться роботи з ліквідації наслідків.

Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі та зранку Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та дронами. Виникли пожежі у багатоповерхівках, відомо про двох загиблих людей.