Через нічну атаку на Запоріжжя постраждали діти. Деталі, фото та відео руйнувань
Ворог продовжує нічний терор України
В ніч на середу, 22 жовтня, росіяни завдали масованого удару безпілотниками по місту Запоріжжя. Постраждало 13 людей, серед яких двоє дітей.
Що треба знати:
- Вночі та зранку ворог влаштував масований обстріл, під ударом був Київ, Запоріжжя та інші населені пункти
- У Запоріжжі пошкоджено 15 житлових багатоповерхівок, виникли пожежі
- Постраждало 13 жителів, зокрема двоє дітей
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Пошкоджено 15 багатоповерхівок, приватні оселі, нежитлові приміщення в різних районах міста.
У ДСНС уточнили наслідки нічної атаки на Запоріжжя. Виникло кілька пожеж:
- горіли балкони на четвертому поверсі житлового будинку (100 кв.м);
- зайнялися чотири балкони у п’ятиповерхівці (60 кв.м);
- сталося займання покрівлі багатоповерхового будинку, пожежу ліквідовано
Частина жителів без електропостачання
Через нічну ворожу атаку без електропостачання залишилися майже 2000 людей, поінформував Федоров. Як тільки дозволить безпекова ситуація, розпочнуться роботи з ліквідації наслідків.
Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі та зранку Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та дронами. Виникли пожежі у багатоповерхівках, відомо про двох загиблих людей.