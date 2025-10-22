Росія масовано вдарила по Києву. Є влучання у багатоповерхівки та жертви, серед постраждалих діти (фото)

Наслідки атаки є у кілької районах

В ніч на середу, 22 жовтня, Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, відомо про двох загиблих.

Що треба знати:

Росія масовано атакувала Київ, спочатку на столицю летіли "Іскандери", а потім дрони

Є пошкодження в кількох районах, виникли пожежі у житлових будинках

Кількість загиблих зросла до двох людей

10:20 Наразі підтверджено інформацію про 21 постраждалого, з них п'ятеро дітей, — Ткаченко. Двоє киян — загинули.

Наслідки атаки

Жителька одного з пошкоджених будинків

Пожежа виникла на верхніх поверхах

Руйнування у квартирі

Обгорілі балкони

Пошкоджене житло киян

8:10 Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще пʼятеро постраждали, — Кличко. Серед постраждалих — дворічна дитина. Всі постраждалі госпіталізовані.

7:44 У Дарницькому районі сталося займання на третьому поверсі багатоквартирного будинку, повідомив Ткачук. Атака на Київ триває, людей просять перебувати у безпечних місцях.

Кличко інформує, що внаслідок атаки ворога пошкоджене приміщення одного з медзакладів Дніпровського району. В ньому повилітала частина вікон. Інформація про постраждалих не надходила.

7:29 Кличко інформує, що у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на будівлю гуртожитку. Екстрені служби прямують на місце.

7:20 У ДСНС показали наслідки атаки на Київ. У Дніпровському районі загинуло двоє людей.

Дніпровський район: влучання у житловий будинок, на рівні шостого поверху житлової шістнадцятиповерхівки виникла пожежа. 10 осіб врятовано та на жаль, виявлено тіла двох загиблих. Пожежу ліквідовано.

Рятувальники на місці влучання

Виникла пожежа

Дарницький район: Через влучання БпЛА сталося займання у сімнадцятиповерховому житловому будинку на рівні з 11 по 16 поверхи. За іншою адресою є загоряння у двоповерховій нежитловій будівлі.

Деснянський район: попередньо, внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад десятиповерхівки. Горів автомобіль у дворі, пошкоджено газову трубу. Пожежу ліквідовано, врятовано 20 осіб.

Печерський район: попередньо, сталося влучання БпЛА у 21 поверх 25-ти поверхового житлового будинку. Незначне загоряння ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

7:08 Дві швидкісні цілі через Чернігівщину у напрямку Києва, — ПС.

7:04 Зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". По всій Україні — ракетна небезпека.

6:58 У столиці знову лунають вибухи, працює ППО, повідомляє кореспондентка "Телеграфа".

6:50 Кличко уточнив наслідки атаки на цей момент:

Дніпровський район:

влучання уламків дрона на рівні 6 поверху 16-ти поверхового житлового будинку з подальшою пожежею. Загинула одна людина, десятьох врятували. Також є падіння уламків у дворі житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон житлового будинку

Печерський район:

падіння уламка ракети з подальшим горінням. Пожежу загасили

Дарницький район:

влучання в 17-ти поверховий житловий будинок. Виникла пожежа на рівні 14-15 поверхів

уламки безпілотника влучили по території підприємства. Зайнялася двоповерхова будівля та ангар

Соломʼянський район

Влучання уламків на територію гаражного кооперативу

6:43 Кількість загиблих у столиці зросла до двох, — Ткаченко.

Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі загоряння в 10-ти поверховому житловому будинку. Також, попередньо, влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі, Віталій Кличко

Перші вибухи у столиці пролунали після першої години ночі. За даними моніторингів, ворог вдарив чотирма ракетами Іскандер-М /KN-23. Працювала ППО.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, після першого вибуху виникла пожежа в Голосіївському районі. Пролунали повторні вибухи, у Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Загорілися автівки.

У Дніпровському районі уламки впали у дворі житлового будинку. На щастя, без пожежі та постраждалих. За іншою адресою в цьому ж районі вибуховою хвилею вибило скло у житловому будинку. Там теж без займання і потерпілих.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що пожежа у багатоповерхівці у Дніпровському районі спалахнула на рівні 8-9 поверхів. Станом на 6 годину ранку її локалізували, — Кличко. На місці працюють всі служби. Врятували 10 людей, за попередніми даними, виявили тіло загиблого.

Кількість постраждалих локацій житлової інфраструктури, на жаль, збільшується. Маємо повідомлення про пожежі у Печерському та Деснянському районах. Інформація про постраждалих встановлюється, Тимур Ткаченко

Як повідомляв "Телеграф", 21 жовтня, російські війська завдали масованого удару по місту Новгород-Сіверський у Чернігівській області, внаслідок чого загинули 4 особи, ще 7 отримали поранення.