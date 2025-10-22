Рус

Росія масовано вдарила по Києву. Є влучання у багатоповерхівки та жертви, серед постраждалих діти (фото)

Олена Руденко
Читать на русском
4181
Ворог атакував столицю Новина оновлена 22 жовтня 2025, 10:37
Ворог атакував столицю. Фото Колаж "Телеграф"

Наслідки атаки є у кілької районах

В ніч на середу, 22 жовтня, Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, відомо про двох загиблих.

Що треба знати:

  • Росія масовано атакувала Київ, спочатку на столицю летіли "Іскандери", а потім дрони
  • Є пошкодження в кількох районах, виникли пожежі у житлових будинках
  • Кількість загиблих зросла до двох людей

10:20 Наразі підтверджено інформацію про 21 постраждалого, з них п'ятеро дітей, — Ткаченко. Двоє киян — загинули.

Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня
Наслідки атаки
Росія вдарила по житлових будинках Києва 22.10.2025
Жителька одного з пошкоджених будинків
Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня
Пожежа виникла на верхніх поверхах
Пошкоджена квартира у Києві через удари РФ 25 жовтня
Руйнування у квартирі
Росія вдарила по житлових будинках Києва 22.10.2025
Обгорілі балкони
Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня
Пошкоджене житло киян

8:10 Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще пʼятеро постраждали, — Кличко. Серед постраждалих — дворічна дитина. Всі постраждалі госпіталізовані.

7:44 У Дарницькому районі сталося займання на третьому поверсі багатоквартирного будинку, повідомив Ткачук. Атака на Київ триває, людей просять перебувати у безпечних місцях.

Кличко інформує, що внаслідок атаки ворога пошкоджене приміщення одного з медзакладів Дніпровського району. В ньому повилітала частина вікон. Інформація про постраждалих не надходила.

7:29 Кличко інформує, що у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на будівлю гуртожитку. Екстрені служби прямують на місце.

7:20 У ДСНС показали наслідки атаки на Київ. У Дніпровському районі загинуло двоє людей.

Дніпровський район: влучання у житловий будинок, на рівні шостого поверху житлової шістнадцятиповерхівки виникла пожежа. 10 осіб врятовано та на жаль, виявлено тіла двох загиблих. Пожежу ліквідовано.

Атака на Київ 22 жовтня
Рятувальники на місці влучання
Пожежа через атаку на Київ
Виникла пожежа
Пожежа у багатоповерхівці через російський обстріл

Дарницький район: Через влучання БпЛА сталося займання у сімнадцятиповерховому житловому будинку на рівні з 11 по 16 поверхи. За іншою адресою є загоряння у двоповерховій нежитловій будівлі.

Деснянський район: попередньо, внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад десятиповерхівки. Горів автомобіль у дворі, пошкоджено газову трубу. Пожежу ліквідовано, врятовано 20 осіб.

Печерський район: попередньо, сталося влучання БпЛА у 21 поверх 25-ти поверхового житлового будинку. Незначне загоряння ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

7:08 Дві швидкісні цілі через Чернігівщину у напрямку Києва, — ПС.

7:04 Зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". По всій Україні — ракетна небезпека.

6:58 У столиці знову лунають вибухи, працює ППО, повідомляє кореспондентка "Телеграфа".

6:50 Кличко уточнив наслідки атаки на цей момент:

Дніпровський район:

  • влучання уламків дрона на рівні 6 поверху 16-ти поверхового житлового будинку з подальшою пожежею. Загинула одна людина, десятьох врятували. Також є падіння уламків у дворі житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон житлового будинку

Печерський район:

  • падіння уламка ракети з подальшим горінням. Пожежу загасили

Дарницький район:

  • влучання в 17-ти поверховий житловий будинок. Виникла пожежа на рівні 14-15 поверхів
  • уламки безпілотника влучили по території підприємства. Зайнялася двоповерхова будівля та ангар

Соломʼянський район

  • Влучання уламків на територію гаражного кооперативу

6:43 Кількість загиблих у столиці зросла до двох, — Ткаченко.

Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі загоряння в 10-ти поверховому житловому будинку. Також, попередньо, влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі,

Віталій Кличко

Перші вибухи у столиці пролунали після першої години ночі. За даними моніторингів, ворог вдарив чотирма ракетами Іскандер-М /KN-23. Працювала ППО.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, після першого вибуху виникла пожежа в Голосіївському районі. Пролунали повторні вибухи, у Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Загорілися автівки.

У Дніпровському районі уламки впали у дворі житлового будинку. На щастя, без пожежі та постраждалих. За іншою адресою в цьому ж районі вибуховою хвилею вибило скло у житловому будинку. Там теж без займання і потерпілих.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що пожежа у багатоповерхівці у Дніпровському районі спалахнула на рівні 8-9 поверхів. Станом на 6 годину ранку її локалізували, — Кличко. На місці працюють всі служби. Врятували 10 людей, за попередніми даними, виявили тіло загиблого.

Кількість постраждалих локацій житлової інфраструктури, на жаль, збільшується. Маємо повідомлення про пожежі у Печерському та Деснянському районах. Інформація про постраждалих встановлюється,

Тимур Ткаченко

Як повідомляв "Телеграф", 21 жовтня, російські війська завдали масованого удару по місту Новгород-Сіверський у Чернігівській області, внаслідок чого загинули 4 особи, ще 7 отримали поранення.

