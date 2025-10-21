Росіяни масовано атакували енергетику в двох регіонах: почалися блекаути та перебої з водою

У Чернігівській області частковий блекаут, у Харкові проблеми з електропостачанням

Російські окупанти влаштували чергові теракти проти енергетичної інфраструктури в Чернігівській та Харківській областях. На Чернігівщині фіксуються часткові блекаути та перебої з водою. В Харкові керованими авіабомбами та дронами атакували ТЕЦ в одному з районів.

Ситуація на Чернігівщині

В Чернігівській області спочатку без світла опинився Славутич, було пошкоджено енергетичний об'єкт. Сталося автоматичне відключення енергопостачання в Чернігівському районі. В "Чернігівобленерго" підтвердили атаку на енергосистему області — без світла опинилася північна частина регіону. А мер Славутича Юрій Фомічев повідомив, що атакований об'єкт не знаходиться в місті.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни! Знову влучання в обʼєкт енергетики. Не в Славутичі!!! Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням енергопостачання! Водоканал переводимо на резервне живлення, скоро зʼявиться вода. Теплопостачання садочків і шкіл та лікарні працює", — написав він.

Внаслідок атак по енергетиці ймовірні проблеми не тільки з енерго-, але й з водопостачанням. "Славутич-Водоканал" працює на резервному живленні, написала міська рада Славутича. В обласному центрі ситуація значно гірша, повідомив "Чернігівводоканал": мешканців Чернігова закликають зробити запас питної води. В разі повного блекауту, який загрожує регіону, тиск у системі водопостачання будуть підтримувати двічі на день: з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

"Просимо в ці години оновлювати запаси питної води! Працівники КП "Чернігівводоканал" роблять усе можливе, щоб підтримувати роботу насосних станцій водопроводу та каналізації від альтернативних джерел живлення. На нижніх поверхах багатоповерхівок подача води наразі забезпечується", — сказано у повідомленні.

Ситуація на Харківщині

Російські окупанти, за даними мера Харкова Ігоря Терехова, обстріляли КАБами Індустріальний район міста. Також туди ж ворог спрямував ударні дрони, в місті пролунало кілька вибухів. Є постраждалі у приватному секторі міста.

"Є попередня інформація про влучання у приватний сектор Індустріального району. На місці ворожого удару пожежа, є постраждалі — їхня кількість уточнюється", — написав Терехов.

Місцеві канали вже повідомили, що мішенню окупантів могла бути ТЕЦ в Індустріальному районі. У місті виникли проблеми з електропостачанням після російського теракту. Офіційних коментарів щодо ситуації з електрикою поки що немає.

Нагадаємо, що 20 жовтня російська армія вперше за початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Полтавщині КАБом. Бомба не долетіла до обласного центру, але подолала понад 100 км. Пізніше стало відомо, що росіянам вдалося модернізувати керовані авіабомби, начепивши на них реактивні двигуни.