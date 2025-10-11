Нічні удари Росії по Україні: в Одесі зникли світло й вода, на Чернігівщині загинув енергетик (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Росія продовжує нічний терор
В ніч на суботу, 11 жовтня, Росія атакувала Україну безпілотниками. В Одесі після вибухів у багатьох районах зникло світло, також є проблеми з водопостачанням, а на Чернігівщині під удар потрапили автомобілі "Чернігівобленерго".
Що треба знати
- В ніч на суботу РФ обстріляла Україну безпілотниками
- В Одесі після вибухів в багатьох районах виникли проблеми зі світлом та водою
- На Чернігівщині ворог дронами вдарив по машинах енергетиків, є загиблий
Одеса
Невдовзі після опівночі Одесу масовано атакували російські дрони. Працювали сили протиповітряної оборони.
Місцеві Telegram-канали показали заграву від пожежі на місці одного з вибухів. Після цього в частині Одеси зникло електропостачання.
Увага! Відео містять ненормативну лексику
У частині Одеси та Одеського району зникло світло через аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання, — поінформували в ДТЕК
Чернігівщина
Близько 22:20 10 жовтня у районі населеного пункту Жадове Семенівської громади Чернігівської області росіяни вдарили безпілотниками по автомобілях АТ "Чернігівобленерго", що перебували на маршруті. Про це повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
Одна людина загинула, також є поранені. Постраждалих госпіталізовано. Через російський удар пошкоджено дві машини, які використовувалися для обслуговування енергетичної інфраструктури.
Як повідомляв "Телеграф", ввечері 10 жовтня Росія атакувала авіабомбами місто Дніпро. Після вибухів виникло задимлення.