Нічні удари Росії по Україні: в Одесі зникли світло й вода, на Чернігівщині загинув енергетик (відео)

Росія продовжує нічний терор

В ніч на суботу, 11 жовтня, Росія атакувала Україну безпілотниками. В Одесі після вибухів у багатьох районах зникло світло, також є проблеми з водопостачанням, а на Чернігівщині під удар потрапили автомобілі "Чернігівобленерго".

Що треба знати

В ніч на суботу РФ обстріляла Україну безпілотниками

В Одесі після вибухів в багатьох районах виникли проблеми зі світлом та водою

На Чернігівщині ворог дронами вдарив по машинах енергетиків, є загиблий

Одеса

Невдовзі після опівночі Одесу масовано атакували російські дрони. Працювали сили протиповітряної оборони.

Місцеві Telegram-канали показали заграву від пожежі на місці одного з вибухів. Після цього в частині Одеси зникло електропостачання.

Увага! Відео містять ненормативну лексику

У частині Одеси та Одеського району зникло світло через аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання, — поінформували в ДТЕК

Чернігівщина

Близько 22:20 10 жовтня у районі населеного пункту Жадове Семенівської громади Чернігівської області росіяни вдарили безпілотниками по автомобілях АТ "Чернігівобленерго", що перебували на маршруті. Про це повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Одна людина загинула, також є поранені. Постраждалих госпіталізовано. Через російський удар пошкоджено дві машини, які використовувалися для обслуговування енергетичної інфраструктури.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 10 жовтня Росія атакувала авіабомбами місто Дніпро. Після вибухів виникло задимлення.