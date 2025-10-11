Ночные удары России по Украине: в Одессе исчезли свет и вода, на Черниговщине погибли энергетики (видео) - обновлено

Россия продолжает ночной террор

В ночь на субботу, 11 октября, Россия атаковала Украину беспилотниками. В Одессе после взрывов во многих районах исчез свет, также есть проблемы с водоснабжением, а в Черниговской области под удар попали автомобили "Черниговоблэнерго".

Что нужно знать

В ночь на субботу РФ обстреляла Украину беспилотниками

В Одессе после взрывов во многих районах возникли проблемы со светом и водой

На Черниговщине враг дронами ударил по машинам энергетиков, есть погибшие

Обновлено 8:30 В больнице скончался тяжелораненый работник "Черниговоблэнерго", находившийся в авто, которые РФ атаковала дронами. Число погибших из-за целенаправленного удара россиян по ремонтникам возросло до двух человек, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Одесса

Вскоре после полуночи Одессу массированно атаковали российские дроны. Работали силы противовоздушной обороны.

Местные Telegram-каналы показали зарево от пожара на месте одного из взрывов. После этого в части Одессы исчезло электроснабжение.

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику

В части Одессы и Одесского района пропал свет из-за аварии в сети. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения, — проинформировали в ДТЭК

Черниговщина

Около 22:20 10 октября в районе населенного пункта Жадово Семеновской общины Черниговской области россияне ударили беспилотниками по находившимся на маршруте автомобилям АО "Черниговоблэнерго". Об этом сообщил начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Один человек погиб, также есть раненые. Пострадавшие госпитализированы. Из-за российского удара повреждены две машины, которые использовались для обслуживания энергетической инфраструктуры.

Как сообщал "Телеграф", вечером 10 октября Россия атаковала авиабомбами город Днепр. После взрывов возникло задымление.