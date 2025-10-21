Россияне массированно атаковали энергетику в двух регионах: начались блэкауты и перебои с водой

В Черниговской области частичный блекаут, в Харькове проблемы с электроснабжением

Российские оккупанты устроили очередные теракты против энергетической инфраструктуры в Черниговской и Харьковской областях. В Черниговской области фиксируются частичные блэкауты и перебои с водой. В Харькове управляемыми авиабомбами и дронами атаковали ТЭЦ в одном из районов.

Ситуация в Черниговской области

В Черниговской области сначала без света оказался Славутич, был поврежден энергетический объект. Произошло автоматическое отключение энергоснабжения в Черниговском районе. В "Черниговоблэнерго" подтвердили атаку на энергосистему области — без света оказалась северная часть региона. А мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что атакуемый объект не находится в городе.

"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру страны! Снова попадание в объект энергетики. Не в Славутиче!!! Специалисты уже работают над ликвидацией аварии и возобновлением энергоснабжения! Водоканал переводим на резервное питание, скоро появится вода. Теплоснабжение садов и школ и больницы работает", — написал он.

В результате атак по энергетике вероятны проблемы не только с энерго-, но и с водоснабжением. "Славутич-Водоканал" работает на резервном питании, написал городской совет Славутича. В областном центре ситуация значительно хуже, сообщил "Черниговводоканал": жителей Чернигова призывают сделать запас питьевой воды. В случае полного блэкаута, угрожающего региону, давление в системе водоснабжения будут поддерживать дважды в день: с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

"Просим в эти часы обновлять запасы питьевой воды! Работники КП "Черниговводоканал" делают все возможное, чтобы поддерживать работу насосных станций водопровода и канализации от альтернативных источников питания. На нижних этажах многоэтажек подача воды обеспечивается", — говорится в сообщении.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, обстреляли КАБами Индустриальный район города. Также туда же враг направил ударные дроны, в городе раздалось несколько взрывов. Есть пострадавшие в приватном секторе города.

"Есть предварительная информация о попадании в частный сектор Индустриального района. На месте вражеского удара пожар есть пострадавшие — их количество уточняется", — написал Терехов.

Местные каналы уже сообщили, что мишенью оккупантов могла быть ТЭЦ в Индустриальном районе. В городе возникли проблемы с электроснабжением после российского теракта. Официальных комментариев по поводу ситуации с электричеством пока нет.

Напомним, что 20 октября российская армия впервые за начало полномасштабного вторжения нанесла удар по Полтавщине КАБом. Бомба не долетела до областного центра, но преодолела более 100 км. Позже стало известно, что россиянам удалось модернизировать управляемые авиабомбы, нацепив на них реактивные двигатели.