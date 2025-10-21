У Росії пролунали численні вибухи. Що могло потрапити під "летючі санкції" (відео)
У місті декілька прильотів у одне місце, виникла пожежа
В ніч на вівторок, 21 жовтня, Росію атакували безпілотники. Багато вибухів пролунало у Ростовській області, зокрема у місті Батайськ.
Що треба знати:
- Ростовська область Росії зазнала масованої дронової атаки
- Численні вибухи лунали на північ від обласного центра
- У Батайську російська ППО збивала дрони над містом, уламки спричинили руйнування
Як писали російські канали, рух дронів почався ще з вечора 20 жовтня. Пізніше на північ від Ростова, від Чалтиря до Новочеркаська було чути вибухи. Гучний вибух пролунав у центрі Батайська.
Телеграм-канал Exilenova+ повідомив, що було декілька уражень в одне місце, виникла пожежа. Водночас через падіння уламків дронів, які російська ППО збивала над містом, є руйнування в одному з кварталів. Російські канали вже почали звинувачувати Україну у нібито "ударах по цивільній інфраструктурі", проте руйнування у Батайську — результат роботи російської ППО.
Увага! Відео містять ненормативну лексику
Що могло бути ціллю у Батайську
За деякими попередніми даними, могло прилетіти у місцеву підстанцію. У місті є підстанція 110/6/6 кВ БТ-1.
Проте у коментарях припускають, що ціллю міг бути завод ТОВ "Ростехенерго", розташований у Батайську. Підприємство виробляє трансформаторні підстанції та інше електротехнічне обладнання.
Як повідомляв "Телеграф", в Оренбурзі та Самарській області Росії в ніч проти 19 жовтня пролунали вибухи. Під ударом дронів опинилися одразу два важливі для РФ підприємства — нафтопереробний завод та газопереробний завод.