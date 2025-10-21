Рус

У Росії пролунали численні вибухи. Що могло потрапити під "летючі санкції" (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
695
Російський Батайськ був під атакою Новина оновлена 21 жовтня 2025, 07:59
Російський Батайськ був під атакою. Фото Колаж "Телеграф"

У місті декілька прильотів у одне місце, виникла пожежа

В ніч на вівторок, 21 жовтня, Росію атакували безпілотники. Багато вибухів пролунало у Ростовській області, зокрема у місті Батайськ.

Що треба знати:

  • Ростовська область Росії зазнала масованої дронової атаки
  • Численні вибухи лунали на північ від обласного центра
  • У Батайську російська ППО збивала дрони над містом, уламки спричинили руйнування

Як писали російські канали, рух дронів почався ще з вечора 20 жовтня. Пізніше на північ від Ростова, від Чалтиря до Новочеркаська було чути вибухи. Гучний вибух пролунав у центрі Батайська.

Телеграм-канал Exilenova+ повідомив, що було декілька уражень в одне місце, виникла пожежа. Водночас через падіння уламків дронів, які російська ППО збивала над містом, є руйнування в одному з кварталів. Російські канали вже почали звинувачувати Україну у нібито "ударах по цивільній інфраструктурі", проте руйнування у Батайську — результат роботи російської ППО.

Батайськ атакували дрони
Місце влучань у Батайську
Наслідки роботи російської ППО у місті Батайськ
Наслідки роботи російської ППО

Увага! Відео містять ненормативну лексику

Що могло бути ціллю у Батайську

За деякими попередніми даними, могло прилетіти у місцеву підстанцію. У місті є підстанція 110/6/6 кВ БТ-1.

Проте у коментарях припускають, що ціллю міг бути завод ТОВ "Ростехенерго", розташований у Батайську. Підприємство виробляє трансформаторні підстанції та інше електротехнічне обладнання.

завод ТОВ "Ростехенерго", Батайськ
Завод ТОВ "Ростехенерго"

Як повідомляв "Телеграф", в Оренбурзі та Самарській області Росії в ніч проти 19 жовтня пролунали вибухи. Під ударом дронів опинилися одразу два важливі для РФ підприємства — нафтопереробний завод та газопереробний завод.

Теги:
#Росія #Атака #Безпілотники