У Росії пролунали численні вибухи. Що могло потрапити під "летючі санкції" (відео)

У місті декілька прильотів у одне місце, виникла пожежа

В ніч на вівторок, 21 жовтня, Росію атакували безпілотники. Багато вибухів пролунало у Ростовській області, зокрема у місті Батайськ.

Що треба знати:

Ростовська область Росії зазнала масованої дронової атаки

Численні вибухи лунали на північ від обласного центра

У Батайську російська ППО збивала дрони над містом, уламки спричинили руйнування

Як писали російські канали, рух дронів почався ще з вечора 20 жовтня. Пізніше на північ від Ростова, від Чалтиря до Новочеркаська було чути вибухи. Гучний вибух пролунав у центрі Батайська.

Телеграм-канал Exilenova+ повідомив, що було декілька уражень в одне місце, виникла пожежа. Водночас через падіння уламків дронів, які російська ППО збивала над містом, є руйнування в одному з кварталів. Російські канали вже почали звинувачувати Україну у нібито "ударах по цивільній інфраструктурі", проте руйнування у Батайську — результат роботи російської ППО.

Місце влучань у Батайську

Наслідки роботи російської ППО

Увага! Відео містять ненормативну лексику

Що могло бути ціллю у Батайську

За деякими попередніми даними, могло прилетіти у місцеву підстанцію. У місті є підстанція 110/6/6 кВ БТ-1.

Проте у коментарях припускають, що ціллю міг бути завод ТОВ "Ростехенерго", розташований у Батайську. Підприємство виробляє трансформаторні підстанції та інше електротехнічне обладнання.

Завод ТОВ "Ростехенерго"

