Росія хоче випускати "Шахеди" вже десятками тисяч. Чи є в України протидія

Україна має "три кити", на яких базується система протидії "Шахедам"

Російський режим планує до кінця 2025 року значно наростити випуск ударних безпілотників "Шахед" та дронів-обманок на їх базі. Мова може йти про щонайменше 35-36 тисяч одиниць одних лише "Шахедів", які виготовляються на заводі в зоні "Алабуга", розташованому в Татарстані.

Що треба знати:

ГУР МО вчергове попередило про величезні плани російських окупантів

Росіяни адаптуються під виклики — вони намагаються навчити "Шахеди" обходити дрони-перехоплювачі

Найкращим засобом боротьби проти дронів стало б знищення місця, де їх виготовляють

Заступник керівника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький розповів у коментарі Новини.LIVE, що росіяни планують випустити до 36 тисяч одних тільки БПЛА "Шахед". Це без урахування інших типів дронів — обманок типу "Гербера" й так далі.

"Вони нарощують. Я зараз не буду говорити про цифри. Але по планах в цьому 2025 році випустити не менше 35-36 тисяч саме ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Але необхідно додавати ще інші типи безпілотників — "Гербери" і так далі та все, що пов'язане з виробництвом такого виду озброєння", — пояснив він.

Вадим Скібіцький (фото ГУР МО)

При цьому про плани РФ збільшити виробництво "Шахедів" в ГУР повідомляли й раніше. Зокрема на початку вересня кількість безпілотників, які виготовляє "Алабуга", оцінювалася у 2700 одиниць на місяць. У планах РФ було наростити виробництво до 6000 одиниць на місяць, а то й більше — оскільки окупанти планують значно посилити удари по Україні.

Чи є в України протидія

Українська система боротьби з російськими дронами базується на трьох основних китах — це робота мобільних вогневих груп, радіоелектронна боротьба та дрони-перехоплювачі. Проте робота МВГ вже давно не така ефективна, як раніше: росіяни фарбують дрони в чорний колір, змінюють висоту польоту БПЛА та застосовують тактику масштабних одночасних атак з різних напрямків. Та й до цього перехопити та збити "Шахед" силами МВГ було не таким вже тривіальним завданням, як здається.

Обходити вплив українських систем РЕБ росіяни намагаються, змінюючи принципи роботи дронів. Зокрема, за допомогою Китаю окупанти модернізують електронну начинку БПЛА, доробляючи модуль "Комета", який покликаний протидіяти роботі РЕБ. Також модернізацію проходять системи наведення безпілотників — вони "навчилися" дуже точно вражати цілі.

Дрони-перехоплювачі, на які покладалося дуже багато надій, добре себе демонструють, але вони також не є панацеєю від ударів. Вони перехоплюють велику кількість ворожих дронів, що підтверджував президент України Володимир Зеленський. Але проблема в тому, що росіяни також не стоять на одному місці.

Наприклад, як говорив представникам ЗМІ заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, окупанти "навчили" ударні "Шахеди" реагувати на появу дронів-перехоплювачів та ухилятися від них. Росіяни встановили на дрони примітивні китайські датчики, які фіксують появу дрона біля "Шахеда" — після чого той різко змінює висоту. Зенітні дрони із такою швидкістю реагувати не можуть.

Кращим варіантом протидії дронам ворога стало б повне знищення заводу "Алабуга", де виготовляють ці безпілотники. При цьому не епізодичними ударами далекобійних дронів, а ракетами. Ракетні удари по виробничих цехах, складах та місцях базування персоналу істотно знизили б загрозу дронів для України. Проте на жаль в України зараз немає важкої ракетної зброї, яка могла б не тільки гарантовано дістати до "Алабуги", але й зруйнувати його виробничі потужності та знищити робочу силу.

Дрон "Герань-2" "Шахед-136" — що відомо про цей БПЛА

Дрон "Шахед-136", іранське походження якого російські окупанти намагаються замаскувати назвою "Герань-2", оснащений супутниковою навігацією типу CRPA (фазованою антеною решіткою, відносно стійкою до впливу РЕБ) та інерційною системою. При цьому він має дуже гучний бензиновий двигун без глушника, що нагадує звук мопеда або бензопили, через що безпілотник можна доволі легко зафіксувати акустично.

Довжина — 3,5 м;

Розмах крила — 2,5 м;

Вага — 200 кг;

Вага бойової частини – 50 кг;

Двигун двотактний бензиновий потужністю 50 к.с.

Дальність польоту до 1800 км;

Тривалість баражування 10-12 год;

Швидкість — 180-200 км/год (до 300 км/год на пікіруванні);

Висота польоту — до 4000 м.

Виготовлення одного БПЛА Shahed-136/131, як вважається, коштуватиме Росії від 49 тисяч доларів, якщо говорити про власне виробництво РФ — проте в реальності навіть у виробництві на "Алабузі" вартість цього дрона набагато більша. Імпортний дрон з Ірану коштує росіянам до 290 тисяч доларів за одну одиницю.