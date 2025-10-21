Россия хочет выпускать "Шахеды" уже десятками тысяч. Есть ли у Украины противодействие

Украина имеет "три кита", на которых базируется система противодействия "Шахедам"

Российский режим планирует до конца 2025 года значительно нарастить выпуск ударных беспилотников "Шахед" и дронов-обманок на их базе. Речь может идти о по меньшей мере 35-36 тысячах единиц одних только "Шахедов", которые производятся на заводе в зоне "Алабуга", расположенном в Татарстане.

Что нужно знать:

ГУР МО в очередной раз предупредило о больших планах российских оккупантов

Россияне адаптируются под вызовы — они пытаются научить "Шахеды" обходить дроны-перехватчики

Лучшим средством борьбы против дронов стало бы уничтожение места, где их производят

Заместитель руководителя Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий рассказал в комментарии Новини.LIVE, что россияне планируют выпустить до 36 тысяч одних только БПЛА "Шахед". Это без учета других типов дронов – обманок типа "Гербера" и так далее.

"Они наращивают. Я сейчас не буду говорить о цифрах. Но по планам в этом 2025 году выпустить не менее 35-36 тысяч именно ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Но необходимо добавлять еще другие типы беспилотников – "Герберы" и так далее и все, что связано с производством такого вида вооружения", – пояснил он.

Вадим Скибицкий (фото ГУР МО)

При этом о планах РФ увеличить производство "Шахедов" в ГУР сообщали раньше. В частности, в начале сентября количество беспилотников, которые производит "Алабуга", оценивалось в 2700 единиц в месяц. В планах РФ было нарастить производство до 6000 единиц в месяц, а то и больше — поскольку оккупанты планируют значительно усилить удары по Украине.

Есть ли у Украины противодействие

Украинская система борьбы с российскими дронами базируется на трех основных китах — работа мобильных огневых групп, радиоэлектронная борьба и дроны-перехватчики. Однако работа МВГ уже давно не так эффективна, как раньше: россияне красят дроны в черный цвет, меняют высоту полета БПЛА и применяют тактику масштабных одновременных атак по разным направлениям. Да и до этого перехватить и сбить "Шахед" силами МВГ было не такой уж тривиальной задачей, как кажется.

Обходить влияние украинских систем РЭБ россияне пытаются, изменяя принципы работы дронов. В частности, с помощью Китая оккупанты модернизируют электронную начинку БПЛА, дорабатывая модуль "Комета", который призван противодействовать работе РЭБ. Также модернизацию проходят системы наведения беспилотников – они "научились" очень точно поражать цели.

Дроны-перехватчики, на которые возлагалось очень много надежд, хорошо себя демонстрируют, но они также не панацея от ударов. Они перехватывают большое количество вражеских дронов, что подтверждал президент Украины Владимир Зеленский. Но проблема в том, что россияне тоже не стоят на одном месте.

Например, как говорил представителям СМИ заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, оккупанты "научили" ударные "Шахеды" реагировать на появление дронов-перехватчиков и уклоняться от них. Россияне установили на дроны примитивные китайские датчики, фиксирующие появление дрона возле "Шахеда" — после чего тот резко меняет высоту. Зенитные дроны с такой скоростью реагировать не могут.

Лучшим вариантом противодействия дронам врага стало бы полное уничтожение завода "Алабуга", где производят эти беспилотники. При этом не эпизодическими ударами дальнобойных дронов, а ракетами. Ракетные удары по производственным цехам, складам и местам базирования персонала существенно снизили бы угрозу дронов для Украины. Однако, к сожалению, у Украины сейчас нет тяжелого ракетного оружия, которое могло бы не только гарантированно достать до "Алабуги", но и разрушить его производственные мощности и уничтожить рабочую силу.

Дрон "Герань-2" "Шахед-136" — что известно об этом БПЛА

Дрон "Шахед-136", иранское происхождение которого российские оккупанты пытаются замаскировать названием "Герань-2", оснащен спутниковой навигацией типа CRPA (фазированной антенной решеткой, относительно устойчивой к воздействию РЭБ) и инерционной системой. При этом у него очень громкий бензиновый двигатель без глушителя, напоминающий звук мопеда или бензопилы, благодаря чему беспилотник можно легко акустически зафиксировать.

Длина – 3,5 м;

Размах крыла – 2,5 м;

Вес — 200 кг;

Вес боевой части – 50 кг;

Двигатель двухтактный бензиновый мощностью 50 л.с.

Дальность полета до 1800 км;

Продолжительность барражирования 10-12 ч;

Скорость – 180-200 км/ч (до 300 км/ч на пикировании);

Высота полета – до 4000 м.

Изготовление одного БПЛА Shahed-136/131, как считается, обойдется России в 49 тысяч долларов, если говорить о собственном производстве РФ — однако в реальности даже в производстве на "Алабуге" стоимость этого дрона гораздо больше. Импортный дрон из Ирана стоит россиянам до 290 тысяч долларов за одну единицу.