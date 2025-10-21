Вибухи у Харкові та "пропущені" у російському Батайську. Хронологія війни — день 1336

21 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 21 жовтня 2025 року. Невідомі безпілотники атакували Батайськ у Ростовській області Росії, у місті є руйнування від роботи власної ППО. Російські канали повідомляють про десяток потужних вибухів, які пролунали у місті. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на фронті сталося 174 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Костянтинівському, Покровському та Олександрівському напрямках.

Як проходить 1336-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:01 У Харкові повідомляють про вибухи.

00:00 У деяких регіонах України оголошена тривога

Карта тривог в Україні

Російські дрони помічені у Бериславському районі Херсонської області, а також на адмінкордоні Запорізької та Дніпропетровської областей.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ фіксують активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

