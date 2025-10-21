Взрывы в Харькове и пропущенные в российском Батайске. Хронология войны - день 1336

21 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре вторник, 21 октября 2025 года. Неизвестные беспилотники атаковали Батайск в Ростовской области России, в городе есть разрушения от работы собственной ПВО. Российские каналы сообщают о десятке мощных взрывов, прозвучавших в городе. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на фронте произошло 174 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Константиновском, Покровском и Александровском направлениях.

Как проходит 1336-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:01 В Харькове сообщают о взрывах.

00:00 В некоторых регионах Украины объявлена тревога.

Карта тревог

Российские дроны замечены в Бериславском районе Херсонской области, а также на админгранице Запорожской и Днепропетровской областей.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ фиксируют активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

