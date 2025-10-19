Путин предложил Трампу новый обмен территориями, а РФ атакует Украину дронами. Хронология войны - день 1334

19 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

Воскресенье, 19 октября 2025 года. В разговоре с Дональдом Трампом Путин намекнул, что в обмен на полный контроль над Донбассом он готов отдать Украине оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. На фронте, как сообщает Генштаб, произошло 116 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском, и Константиновском направлениях.

Как проходит 1334-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Беспилотники врага фиксировались в Харьковской области. В целом было очень малое количество дронов за вечер.

00:00 В некоторых регионах Украины объявлена тревога.

Тревога в Украине

Несколько БПЛА держат курс на Покровский район Донецкой области, сообщили в Воздушных силах.

