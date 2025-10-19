Около 200 человек под землей. Россия атаковала шахту на Днепропетровщине (обновлено)

В преддверии старта отопительного сезона враг снова ударил по украинской энергетике

Сотрудники ГСЧС осуществляли мероприятия по эвакуации, спасши почти 200 находившихся под землей шахтеров. После ударов дронов-камикадзе на предприятии был введен план ликвидации аварии.

В воскресенье, 19 октября, Россия атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Об этом сообщают в компании.

Что нужно знать

Под землей во время атаки находились 192 шахтера

Это уже четвертая масштабная атака РФ на предприятия ДТЭК за два месяца

Всех работников эвакуировали

Обновлено В 21:53 в ДТЭК сообщили, что всех работников компании, находившихся под землей во время масштабной атаки врага, удалось поднять на поверхность. Никто не пострадал, отметили в ДТЭК.

Во время атаки под землей находились 192 сотрудника шахты.

Из-за масштабных обстрелов на предприятии введен план ликвидации аварии, ее локализация, после чего начнется ликвидация последствий.

Это уже 4 масштабная атака врага на угольные предприятия компании за последние 2 месяца, констатируют в ДТЭК.

Местные каналы информируют, что спасатели достают людей из-под земли.

В сети в это время появились кадры попадания "шахедов" по шахте.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

Как сообщается, во время атаки на шахту люди не пострадали. Всех находившихся под землей эвакуировали на поверхность.

Отметим, энергетическая компания ДТЭК владеет холдинговой компанией "ДТЭК Энерго", занимающейся добычей угля газовых марок. Уголь добывают горняки ДТЭК Павлоградуголь на шахтах "Степная", "Юбилейная", "Павлоградская", "Терновская", "Самарская", "Днепровская", "им. Героев Космоса", "Западно-Донбасская", им. М.И.Сташкова" и "Благодатно".

Напомним, в ночь на среду, 8 октября, Россия атаковала объект ДТЭК. Оборудование получило серьезные повреждения, ранения получили двое энергетиков.