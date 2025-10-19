Майже 200 людей під землею. Росія атакувала шахту на Дніпропетровщині (оновлено)

Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці

Співробітники ДСНС здійснювали заходи з евакуації, врятувавши майже 200 шахтарів, які перебували під землею. Після ударів дронів-камікадзе на підприємстві запровадили план ліквідації аварії.

У неділю, 19 жовтня, Росія атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Про це повідомляють у компанії.

Що треба знати

Під землею під час атаки перебували 192 шахтарі

Це вже четверта масштабна атака РФ на підприємства ДТЕК за два місяці

Оновлено О 21:53 у ДТЕК повідомили, що всіх працівників компанії, які перебували під землею під час масштабної атаки ворога, вдалося підняти на поверхню. Ніхто не постраждав, наголосили у ДТЕК.

Через масштабний обстріл на підприємстві введено план ліквідації аварії, її локалізація, після чого розпочнеться ліквідація наслідків.

Це вже 4 масштабна атака ворога на вугільні підприємства компанії за останні 2 місяці, констатують у ДТЕК.

Місцеві канали інформують, що рятувальники дістають людей з під землі.

У мережі тим часом з'явилися кадри влучання "шахедів" по шахті.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика

Зазначимо, енергетична компанія ДТЕК володіє холдинговою компанією "ДТЕК Енерго", що займається видобутком вугілля газових марок. Вугілля видобувають гірники ДТЕК Павлоградвугілля на шахтах "Степова", "Ювілейна", "Павлоградська", "Тернівська", "Самарська", "Дніпровська", "ім. Героїв Космосу","Західно-Донбаська", ім. М.І.Сташкова" та "Благодатна".

Нагадаємо, в ніч на середу, 8 жовтня, Росія атакувала об'єкт ДТЕК. Обладнання зазнало серйозних ушкоджень, поранення отримали двоє енергетиків.