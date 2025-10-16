Є влучання. Росія здійснила комбінований удар по Україні (відео)

Основний вогонь було скеровано на Полтавщину

У ніч на 16 жовтня Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні. Вибухи пролунали на Полтавщині, Харківщині тощо.

Що треба знати:

Основна ціль нічної атаки — об'єкти енергетичної інфраструктури

Росія застосувала балістичні та крилаті ракети для атаки

По Харківщині здебільшого били "шахедами"

Наслідки російської атаки

У Чернігові внаслідок російської атаки пошкоджено підприємство. Як повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформації про постраждалих не надходило.

У Полтаві після вибухів здійнявся стовп диму. У мережі вже публікують.

Наслідки удару по Полтаві

Росія завдала комбінованого удару

Як повідомляють монітори, Росія завдала удару "шахедами", крилатими ракетами та балістичним озброєнням. Окрім того, фіксувався зліт винищувачів МіГ-31К, носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал".

Карта тривоги зранку 16 жовтня

Російська атака почалась з ночі, спочатку били "шахедами", а вже після 4 ранку почали ракетами. Вибухи пролунали у Полтаві, Дніпрі, на Харківщині, у Чернігові. За даними моніторів, основний вогонь був скерований на Кременчук та Полтаву. Попередньо, основна ціль — енергетична інфраструктура.

У мережі вже з'явились відео перших хвилин після вибухів на Полтавщині, по якій били ракетами та дронами. Станом на 6:30 російська атака триває. Усі наслідки уточнюються, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 13 жовтня росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами, внаслідок чого у частині міста зникло світло, є постраждалі. Під ударом опинився Слобідський район, також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 13 жовтня вибухи також лунали в Одесі. Там фіксували масштабну пожежу.