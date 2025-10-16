Рус

Є влучання. Росія здійснила комбінований удар по Україні (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Автор
Обстріл України Новина оновлена 16 жовтня 2025, 08:14
Обстріл України. Фото Колаж "Телеграфу"

Основний вогонь було скеровано на Полтавщину

У ніч на 16 жовтня Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні. Вибухи пролунали на Полтавщині, Харківщині тощо.

Що треба знати:

  • Основна ціль нічної атаки — об'єкти енергетичної інфраструктури
  • Росія застосувала балістичні та крилаті ракети для атаки
  • По Харківщині здебільшого били "шахедами"

Наслідки російської атаки

У Чернігові внаслідок російської атаки пошкоджено підприємство. Як повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформації про постраждалих не надходило.

У Полтаві після вибухів здійнявся стовп диму. У мережі вже публікують.

Наслідки удару по Полтаві
Наслідки удару по Полтаві

Росія завдала комбінованого удару

Як повідомляють монітори, Росія завдала удару "шахедами", крилатими ракетами та балістичним озброєнням. Окрім того, фіксувався зліт винищувачів МіГ-31К, носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал".

Карта тривоги зранку 16 жовтня
Карта тривоги зранку 16 жовтня

Російська атака почалась з ночі, спочатку били "шахедами", а вже після 4 ранку почали ракетами. Вибухи пролунали у Полтаві, Дніпрі, на Харківщині, у Чернігові. За даними моніторів, основний вогонь був скерований на Кременчук та Полтаву. Попередньо, основна ціль — енергетична інфраструктура.

У мережі вже з'явились відео перших хвилин після вибухів на Полтавщині, по якій били ракетами та дронами. Станом на 6:30 російська атака триває. Усі наслідки уточнюються, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 13 жовтня росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами, внаслідок чого у частині міста зникло світло, є постраждалі. Під ударом опинився Слобідський район, також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 13 жовтня вибухи також лунали в Одесі. Там фіксували масштабну пожежу.

