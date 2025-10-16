Попадание в энергетическую инфраструктуру. Все о последствиях комбинированного удара РФ по Украине (фото, видео)
Основной огонь был направлен на Полтавщину
В ночь на 16 октября Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине. Взрывы раздались в Полтавской, Харьковской областях и т.д.
Что нужно знать:
- Основная цель ночной атаки – объекты энергетической инфраструктуры
- Россия применила баллистические и крылатые ракеты для атаки
- По Харьковщине в основном били "шахедами"
Последствия российской атаки
В Чернигове в результате российской атаки повреждено предприятие. Как сообщил глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, информации о пострадавших не поступало.
В Полтаве после взрывов поднялся столб дыма. В сети уже публикуют. По данным ДТЭК, ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру. В результате удара работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.
Россия нанесла комбинированный удар
Как сообщают мониторы, Россия нанесла удар "шахедами", крылатыми ракетами и баллистическим вооружением. Кроме того, фиксировался взлет истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Российская атака началась с ночи, сначала били "шахедами", а уже после 4 утра начали ракетами. Взрывы раздались в Полтаве, Днепре, Харьковской области, в Чернигове. По данным мониторов, основной огонь был направлен на Кременчуг и Полтаву. Предварительно основная цель — энергетическая инфраструктура.
В сети уже появились видео первые минуты после взрывов на Полтавщине, по которой били ракетами и дронами. По состоянию на 6.30 российская атака продолжается. Все последствия уточняются, информация о пострадавших не поступала.
Напомним, 13 октября россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами, в результате чего в части города пропал свет, есть пострадавшие. Под ударом оказался Слободской район, также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что 13 октября взрывы также раздавались в Одессе. Там фиксировали масштабный пожар.