Путін запропонував Трампу новий обмін територіями, а РФ атакує Україну дронами. Хронологія війни - день 1334

19 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 19 жовтня 2025 року. Під час розмови з Дональдом Трампом Путін натякнув, що в обмін на повний контроль над Донбасом він готовий віддати Україні окуповані частини Запорізької та Херсонської областей. На фронті, як повідомляє Генштаб, сталося 116 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському та Костянтинівському напрямах.

Як проходить 1334-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Безпілотники ворога фіксувалися на Харківщині. Загалом була дуже мала кількість дронів за вечір.

00:00 У деяких регіонах України оголошено тривогу.

Тривога в Україні

Декілька БПЛА тримають курс на Покровський район Донеччини, повідомили у Повітряних силах.

