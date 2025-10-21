В России прогремели многочисленные взрывы. Что могло попасть под "летучие санкции" (видео)

В городе несколько прилетов в одно место, возник пожар

В ночь на вторник, 21 октября, Россию атаковали беспилотники. Много взрывов прогремело в Ростовской области, в частности в городе Батайск.

Что нужно знать:

Ростовская область России подверглась массированной дроновой атаке

Многочисленные взрывы раздавались севернее областного центра

В Батайске российская ПВО сбивала дроны над городом, падение обломков привело к разрушениям

Как писали российские каналы, движение дронов началось еще с вечера 20 октября. Позже к северу от Ростова, от Чалтыря до Новочеркасска слышались взрывы. Громкий взрыв прогремел в центре Батайска.

Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что было несколько поражений в одно место, возник пожар. В то же время из-за падения обломков дронов, которые российская ПВО сбивала над городом, есть разрушения в одном из кварталов. Российские каналы уже начали обвинять Украину в якобы "ударах по гражданской инфраструктуре", однако разрушения в Батайске — результат работы российского ПВО.

Место попаданий в Батайске

Последствия работы российского ПВО

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику

Что могло быть целью в Батайске

По некоторым предварительным данным, могло прилететь в местную подстанцию. В городе есть подстанция 110/6/6 кв БТ-1.

Однако в комментариях предполагают, что целью мог быть завод ООО "Ростехэнерго", расположенный в Батайске. Предприятие производит трансформаторные подстанции и другое электротехническое оборудование.

Завод ООО "Ростехэнерго"

Как сообщал "Телеграф", в Оренбурге и Самарской области России в ночь на 19 октября раздались взрывы. Под ударом дронов оказались сразу два важных для РФ предприятия — нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий завод.