В России прогремели многочисленные взрывы. Что могло попасть под "летучие санкции" (видео)
В городе несколько прилетов в одно место, возник пожар
В ночь на вторник, 21 октября, Россию атаковали беспилотники. Много взрывов прогремело в Ростовской области, в частности в городе Батайск.
Что нужно знать:
- Ростовская область России подверглась массированной дроновой атаке
- Многочисленные взрывы раздавались севернее областного центра
- В Батайске российская ПВО сбивала дроны над городом, падение обломков привело к разрушениям
Как писали российские каналы, движение дронов началось еще с вечера 20 октября. Позже к северу от Ростова, от Чалтыря до Новочеркасска слышались взрывы. Громкий взрыв прогремел в центре Батайска.
Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что было несколько поражений в одно место, возник пожар. В то же время из-за падения обломков дронов, которые российская ПВО сбивала над городом, есть разрушения в одном из кварталов. Российские каналы уже начали обвинять Украину в якобы "ударах по гражданской инфраструктуре", однако разрушения в Батайске — результат работы российского ПВО.
Внимание! Видео содержат ненормативную лексику
Что могло быть целью в Батайске
По некоторым предварительным данным, могло прилететь в местную подстанцию. В городе есть подстанция 110/6/6 кв БТ-1.
Однако в комментариях предполагают, что целью мог быть завод ООО "Ростехэнерго", расположенный в Батайске. Предприятие производит трансформаторные подстанции и другое электротехническое оборудование.
Как сообщал "Телеграф", в Оренбурге и Самарской области России в ночь на 19 октября раздались взрывы. Под ударом дронов оказались сразу два важных для РФ предприятия — нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий завод.