Укр

В России прогремели многочисленные взрывы. Что могло попасть под "летучие санкции" (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
599
Российский Батайск был под атакой Новость обновлена 21 октября 2025, 07:59
Российский Батайск был под атакой. Фото Коллаж "Телеграф"

В городе несколько прилетов в одно место, возник пожар

В ночь на вторник, 21 октября, Россию атаковали беспилотники. Много взрывов прогремело в Ростовской области, в частности в городе Батайск.

Что нужно знать:

  • Ростовская область России подверглась массированной дроновой атаке
  • Многочисленные взрывы раздавались севернее областного центра
  • В Батайске российская ПВО сбивала дроны над городом, падение обломков привело к разрушениям

Как писали российские каналы, движение дронов началось еще с вечера 20 октября. Позже к северу от Ростова, от Чалтыря до Новочеркасска слышались взрывы. Громкий взрыв прогремел в центре Батайска.

Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что было несколько поражений в одно место, возник пожар. В то же время из-за падения обломков дронов, которые российская ПВО сбивала над городом, есть разрушения в одном из кварталов. Российские каналы уже начали обвинять Украину в якобы "ударах по гражданской инфраструктуре", однако разрушения в Батайске — результат работы российского ПВО.

Батайск атаковали дроны
Место попаданий в Батайске
Последствия работы российской ПВО в городе Батайск
Последствия работы российского ПВО

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику

Что могло быть целью в Батайске

По некоторым предварительным данным, могло прилететь в местную подстанцию. В городе есть подстанция 110/6/6 кв БТ-1.

Однако в комментариях предполагают, что целью мог быть завод ООО "Ростехэнерго", расположенный в Батайске. Предприятие производит трансформаторные подстанции и другое электротехническое оборудование.

завод ООО "Ростехэнерго", Батайск
Завод ООО "Ростехэнерго"

Как сообщал "Телеграф", в Оренбурге и Самарской области России в ночь на 19 октября раздались взрывы. Под ударом дронов оказались сразу два важных для РФ предприятия — нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий завод.

Теги:
#Россия #Атака #Беспилотники