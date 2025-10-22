Россия массированно ударила по Киеву ракетами и дронами. Есть попадания в многоэтажки и жертвы (фото) - обновляется

Последствия атаки есть в нескольких районах

В ночь на среду, 22 октября, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В результате обстрела возникли пожары, известно уже о двух погибших.

Что нужно знать:

Россия массированно атаковала Киев, сначала на столицу летели "Искандеры", а затем дроны

Есть повреждения в нескольких районах, возникли пожары в жилых домах

Количество погибших выросло до двух человек

7:44 В Дарницком районе произошло возгорание на третьем этаже многоквартирного дома, сообщил Ткачук. Атака на Киев продолжается, людей просят находиться в безопасных местах.

Кличко информирует, что в результате атаки врага повреждено помещение одного из медучреждений Днепровского района. В нем вылетела часть окон. Информация о пострадавших не поступала.

7:29 Кличко информирует, что в Дарницком районе обломки БПЛА упали на здание общежития. Экстренные службы направляются на место

7:20 В ГСЧС показали последствия атаки на Киев. В Днепровском районе погибли два человека.

Днепровский район: попадание в жилой дом, на уровне шестого этажа жилой шестнадцатиэтажки возник пожар. 10 человек спасены и к сожалению, обнаружены тела двух погибших. Пожар ликвидирован.

Спасатели оперативно прибыли на место

Работа спасателей

Дарницкий район: из-за попадания БпЛА произошло возгорание в семнадцатиэтажном жилом доме на уровне с 11 по 16 этажа. По другому адресу есть возгорание в двухэтажном нежилом здании.

из-за попадания БпЛА произошло возгорание в семнадцатиэтажном жилом доме на уровне с 11 по 16 этажа. По другому адресу есть возгорание в двухэтажном нежилом здании. Деснянский район: предварительно, в результате вражеской атаки поврежден фасад десятиэтажки. Горел автомобиль во дворе, повреждена газовая труба. Пожар ликвидирован, спасены 20 человек.

предварительно, в результате вражеской атаки поврежден фасад десятиэтажки. Горел автомобиль во дворе, повреждена газовая труба. Пожар ликвидирован, спасены 20 человек. Печерский район: предварительно произошло попадание БпЛА в 21 этаж 25-этажного жилого дома. Незначительное возгорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

7:08 Две скоростные цели через Черниговщину в направлении Киева, — ПС.

7:04 Взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". По всей Украине – ракетная опасность.

6:58 В Киеве снова звучат взрывы, работает ППО, сообщила корреспондентка "Телеграфа".

6:50 Кличко уточнил последствия атаки на данный момент:

Днепровский район:

попадание обломков дрона на уровне 6 этажа 16-ти этажного жилого дома с последующим пожаром. Погиб один человек, десять спасли. Также есть падение обломков во дворе жилого дома. Взрывной волной повреждено остекление окон жилого дома.

Печерский район:

падение обломка ракеты с последующим горением. Пожар был потушен.

Дарницкий район:

попадание в 17-ти этажный жилой дом. Возник пожар на уровне 14-15 этажей

обломки беспилотника попали по территории предприятия. Загорелось двухэтажное здание и ангар

Соломенский район:

Попадание обломков на территорию гаражного кооператива

6:43 Число погибших в столице возросло до двух, — Ткаченко.

В результате падения обломков в Деснянском районе возгорание в 10-ти этажном жилом доме. Также, предварительно, попадание обломков на многоэтажку в Печерском районе, Виталий Кличко

Первые взрывы в столице прогремели после часу ночи. По данным мониторингов, враг ударил четырьмя ракетами "Искандер-М/KN-23". Работало ПВО.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, после первого взрыва возник пожар в Голосеевском районе. Раздались повторные взрывы, в Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома. Загорелись машины.

В Днепровском районе обломки рухнули во дворе жилого дома. К счастью, без пожара и пострадавших. По другому адресу в этом районе взрывной волной выбило стекло в жилом доме. Там тоже без возгорания и потерпевших.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнил, что пожар в многоэтажке в Днепровском районе вспыхнул на уровне 8-9 этажей. По состоянию на 6 часов утра его локализовали, — Кличко. На месте работают все службы. Спасли 10 человек, по предварительным данным, обнаружили тело погибшего.

Число пострадавших локаций жилищной инфраструктуры, к сожалению, увеличивается. Есть сообщения о пожарах в Печерском и Деснянском районах. Информация о пострадавших устанавливается, Тимур Ткаченко

Как сообщал "Телеграф", 21 октября, российские войска нанесли массированный удар по городу Новгород-Северский в Черниговской области. Погибли четверо людей, еще семеро получили ранения.