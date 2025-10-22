Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным, а на Украину летят дроны. Хронология войны — день 1337

22 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре среда, 22 октября 2025 года. Американский президент Дональд Трамп не намерен впустую тратить свое время на встречу с Владимиром Путиным. Разговор с российским лидером ничего не даст, заявил глава Белого дома. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на фронте произошло 151 боевое столкновение. Больше всего враг атаковал на Покровском и Константиновском направлениях.

Как проходит 1337-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В некоторых регионах Украины объявлена тревога

Тревога в Украине

Вражеские группы БпЛА замечены на северо-западе Харьковщины, сообщают в Воздушных силах ВСУ. Дроны держат курс на юг. Также существует угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена ​​воздушная тревога.

